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    《屏東》恆春玉荷包「酥花」 啟動災損登記

    恆春半島今年的「玉荷包」荔枝受損，農民看著果樹難受 。（記者蔡宗憲攝）

    恆春半島今年的「玉荷包」荔枝受損，農民看著果樹難受 。（記者蔡宗憲攝）

    2025/04/10 05:30

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕受極端氣候影響，恆春半島玉荷包荔枝今年遭遇嚴重災害，劇烈溫差導致新枝發育不良、花期受損，出現「酥花」（即花凋萎、無法授粉）現象，農民收成大受影響。立法委員徐富癸團隊近日前往恆春四溝里會勘，與屏東縣政府農業處、農糧署、高雄區農改場及恆春鎮農會等單位共同了解災情，農業部也核定農損救助，提醒農民儘速使用「農業天然災害現地照相App」拍攝受災情況，保留證據以利申請補助。

    今年在氣候變化劇烈、溫差影響下，玉荷包荔枝普遍出現酥花現象，農民收成受到嚴重衝擊，這類延遲性災害對農民生計影響甚鉅。徐富癸團隊與前鎮代李建華、縣議員潘芳泉等人前往現場勘查，隨即致電農業部長及農業署長，要求從寬從速核定農損救助，盼能減輕農民損失。

    恆春鎮農會指出，玉荷包荔枝是當地重要農產品，但今年受氣候影響，部分農民損失慘重，盼中央與地方能加速補助流程，讓農民儘早獲得實質幫助。農糧署則提醒，受災農民務必於四月二十二日前完成災損登記，並妥善保存證據，以免影響後續權益。

    當地農民張先生表示，希望補助能盡快到位，幫助他們度過這波難關。隨著氣候變遷挑戰加劇，農民的生計保障成為各界關注焦點，後續補助措施的落實，將是農民最殷切的期待。

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