《屏東》勝利星村歷史建築 釋出16戶做民宿

勝利星村通海區二期有十二戶，生活機能佳，適合民宿進駐。（記者羅欣貞攝）

2025/04/10 05:30

空翔區、通海區提供不同租金優惠 另有16戶徵求特色店家

〔記者羅欣貞／屏東報導〕打造屏東文旅新熱點，屏東縣政府在炙手可熱的勝利星村創意生活園區，首度釋出十六戶民宿專區公開徵選，歡迎對日式韻味歷史建築旅宿有興趣者投入經營；另有十六戶歷史建築也同步招商，徵求特色店家進駐。

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勝利星村已躍居屏縣第二大景點

屏東觀光遊客增加，尤其到屏東市旅遊的民眾也愈來愈多。根據交通部觀光署統計資料庫，去年屏東縣觀光遊憩據點人次統計中，勝利星村以一百七十四萬人躍升第二大人氣景點，每到假日遊客絡繹不絕，今年農曆春節期間，更狂吸近兩百萬人次造訪。

為增加市區住宿選擇，縣府規劃歷史建築民宿專區，包括空翔區四戶及通海區二期十二戶在內共十六戶，並已取得民宿類使用許可，提供不同租金優惠條件，獲選業者可大幅縮短進駐準備期和經費。

盼招商吸引旅宿及創意業者進駐

勝利星村已有百家品牌進駐營運，除了餐飲業、獨立書店、生活體驗、伴手禮店等不同型態產業，目前也有兩家旅宿進駐，其中去年底起試營運的旅宿業者Jeff，就是在結束墾丁經營十多年的民宿後改進駐勝利星村，他表示，因為喜歡老房子，平常又收藏老物件，歷時兩年，將新民宿融入天然、檜木元素，打造和洋折衷的開放式、有渡假感的空間，已吸引過去在墾丁認識的熟客入住並回訪。

文化處說，縣府期待透過招商計畫，吸引具有特色的旅宿品牌及創意業者進駐，讓更多旅客在充滿和風的日式建築，享受不一樣的住宿體驗，並串聯週邊觀光資源，帶來經濟效益。

此次公開徵選共三十二戶歷史建築，其中十六戶為民宿專區，其餘十六戶除原先熱門的勝利區、成功區和通海區持續徵求特色店家進駐外，更有新修繕完成的得勝區，不僅腹地廣大，且停車空間便利，適合各行各業進駐。

此次徵選於四月十七日、二十四日開放現場看屋，並收件至五月九日下午五時截止，詳情可上官網查詢或電洽勝利星村營運管理中心。

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