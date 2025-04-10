《台東》台東擬設風機 經長：地方反對就不開發

2025/04/10 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕業者擬在台東縣長濱到成功鎮海岸線設置廿五組陸域風力發電機，縣議會昨天聚集基層民代及鄉鎮長齊聲反對，不分藍綠的立委也均表達站在民意，縣府明確表達不同意。經濟部長郭智輝昨天在立院答詢也說，只要地方反對，就不同意開發。

成功、長濱民代齊聚議會反風機

風電業者要在東海岸設置廿五組風力發電，依規定已在環境部環評論壇完成公開廿天，激起強烈反對，連同南迴海岸卅五組風電計畫也被波及，從北到南串聯反風電，昨天成功、長濱鄉鎮長、代表、村里長到縣議會，南迴線也來聲援，與不分藍綠的縣議員共同發聲反對設置風電。

請繼續往下閱讀...

長濱鄉長李光蘭說，風電機一旦豎立，將比長濱現有任何建築物還高，且產生噪音、高音頻，破壞景觀，也將影響漁業。

縣府環保局長黃權煒及財經處長章正文說，業者在環境部論壇蒐集民意後，如果還要開發，須向經濟部申請開發許可，並製作環境影響說明書送交環境部審查，環境部長彭子明已表達環評會議會嚴格把關。經濟部則會徵詢縣府意見，一旦進入此一階段，縣府絕對會表明「不同意」立場，因為風電從來都不是縣府綠能選項。

立委憂對地層穩定造成潛在威脅

立委黃建賓說，風電開發案的「許可」是由經濟部核發，部長郭智輝昨天已承諾，如果地方不同意，中央也不可能同意。

立委莊瑞雄說，該計畫可能破壞地景與文化破壞，該區為地震活動頻繁地帶，風機基礎施工與長期運轉，可能對地層穩定造成潛在威脅，低頻噪音也會危害健康，他支持綠能發展，但呼籲開發單位應立即放緩腳步，重啟與地方政府、居民及部落的實質溝通，否則這類開發案只會激起更大反彈，讓社會對綠能轉型失去信任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法