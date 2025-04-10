土城永寧廣場翻新 跑酷遊戲場啟用

土城永寧廣場親子跑酷遊戲場啟用，遊戲場共設置五大關卡，幼兒園孩童挑戰翻牆躍下。（土城區公所提供）

2025/04/10 05:30

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市土城區永寧廣場位於市立土城國中對面，生活機能充足，因公園設施老舊、環境潮溼，影響安全與休憩品質。土城區公所斥資一二二○萬元整修，翻新升級遊樂設施，打造親子跑酷遊戲場，昨天舉行啟用儀式。

土城區長周晉平表示，舊有的永寧廣場設施老舊、日照不足、排水不良，造成場內地坪潮溼陰暗，容易長青苔與孳生蚊蟲，影響孩童遊玩安全，也降低居民的使用意願。

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設鍬形蟲遊具 攀爬、跳躍過關卡

他指出，為提供舒適的休憩環境，公所邀請市府相關局處與里長多次會勘，爭取工程經費一二二○萬元整修，包含內政部國土署補助三五○萬元，市府綠美化環境景觀處補助八七○萬元，營造親子跑酷遊戲場，設置大型鍬形蟲遊具。

周晉平介紹，親子跑酷遊戲場共設置五大關卡，從「泰山懸盪」為起點，經由「搖擺跳躍」與「翻牆躍下」，緊接「彩繪平衡管」後，再攀爬進「鍬形蟲大型遊具」玩溜滑梯抵達終點；小朋友藉由攀爬與穿梭定點，提升肢體協調與反應能力，獲得完成關卡的成就感，父母陪伴小朋友時，可順便環繞公園健走，使用周邊體健設施。

永寧里里長周清芳說，新的遊戲場不僅孩子玩得開心，廣場腹地提供社區居民跳舞、運動，滿足各年齡層市民使用需求。

土城永寧廣場親子跑酷遊戲場啟用，孩童在鍬形蟲遊具下方攀爬，提升肢體協調能力。（土城區公所提供）

小朋友體驗永寧廣場親子跑酷遊戲場，攀爬與穿梭定點，獲得完成關卡的成就感。（記者陳奕劭攝）

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