關稅衝擊 新北啟動4大行動方案

2025/04/10 05:30

成立專案小組、加碼開拓市場、信保貸款利息補貼及舉辦市場分析課程

〔記者賴筱桐、黃子暘／新北報導〕美國對台灣課徵卅二％的對等關稅，造成國內許多產業及台股受到衝擊，新北市府昨天提出四大行動方案，包括加碼開拓多元市場、信保貸款利息補貼等，希望協助市轄的企業廠商度過難關；另外，市議會藍、綠黨團昨天為了「關稅VS.大罷免」針鋒相對，民進黨團要求市長侯友宜專案報告關稅衝擊，但在程序會被駁回，綠營表示將在大會時繼續力爭。

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受影響廠商「非美國」參展 15日起受理補助

市府經濟發展局副局長黃碧玉昨天在市政會議指出，面對美國關稅政策的衝擊，新北啟動「四大行動方案」，第一是跨局處成立三個專案小組，「企業紓困小組」提供一站式資源對接服務，受影響的產業可申請延期或分期繳納稅捐，免利息；「穩定物價小組」監控民生物資的供需情形及價格波動，確保不出現物資短缺或聯合漲價，並嚴防不法囤積或哄抬物價；「就業穩定小組」提供法令諮詢、爭議調解與涉訟補助等，並協助被資遣勞工請領失業給付等。

第二是加強工業、農業開拓多元市場，提供受影響廠商額外參展補助，四月十五日起受理，補助到「非美國」的國家參展，每家四萬元或八萬元，並邀請低關稅國家的買主來台。

貸款200萬內利息補貼8成 為期6個月

第三，舉辦市場分析與法規培訓課程，協助企業強化應變能力；第四，提供信保貸款利息補貼，申請資格是企業近三年具出口實績，且受美國關稅影響，企業單月營收比去年同期或前半年的任一個月衰退十五％，向經發局申請中小企業信保貸款核准後，提供利息補貼，貸款額度二百萬元內的利息補貼八成，為期六個月。

侯友宜今天（十日）將出席行政院院會，他表示，產業界反映很多聲音必須讓中央知道，希望中央協調各大銀行不要抽銀根，也呼籲中央調整稅制，對損失嚴重的產業給予補助或稅賦減免。

市議會藍、綠黨團昨天為了「關稅VS.大罷免」引發口水戰，國民黨團認為，許多產業及台股都飽受衝擊，民進黨卻把心思放在大罷免上，不顧人民的生活；民進黨團反擊說，公民團體發起的大罷免早於美國調整關稅之前，國民黨混淆視聽是擔心藍委被罷，要求侯友宜到市議會針對產業受到衝擊進行專案報告。

民進黨團的要求在程序會被駁回，綠營保留發言權，表示將在大會時繼續力爭；市府發言人、新聞局長李利貞回應說，市府會尊重市議會的決議。

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