學者打臉龍應台 53%青年願不計一切護台

龍應台指台灣年輕人面對中國入侵都會投降，中研院學者吳文欽、東吳大學副教授潘欣欣指龍援引的資料不科學也不正確。根據最新民調，國內逾半年輕人願意不計一切代價抵抗中國入侵。（資料照）

2025/04/10 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕前文化部長龍應台日前在「紐時」撰文指台灣年輕人不願為捍衛國家而戰，中研院政治所研究員吳文欽與東吳大學副教授潘欣欣昨在「外交家」雜誌投書，指依真正民調顯示，若中國出兵攻打台灣，五十三％的十八到卅歲的台灣年輕人願不計一切代價抵抗。

投入國人衛國意願調查多年的吳文欽與潘欣欣聯手投書老牌國際政經雜誌「外交家」，文章指出，龍援引的資料是台灣社群Dcard，為非正式、非科學的民調資料，根本不具代表性。

請繼續往下閱讀...

吳文欽與潘欣欣更直言，龍應台此舉讓國際盟友以為台灣缺乏戰鬥意志，進一步削弱對台支持。

年輕人絕非失敗主義者

吳文欽與潘欣欣指出，研究團隊今年三月的全國調查顯示，若中國攻打台灣，國內不分年齡民眾有六十三％願「不計一切代價」抵抗，十八到卅歲年輕人願不計一切代價為台灣而戰比例也達五十三％，一九九八年迄今的歷次調查，願為台灣而戰的年輕人比例在五十三％到八十八％間。

吳文欽與潘欣欣指出，雖然願意為國而戰的年輕人比例略低於年長者，但仍超過一半，代表台灣年輕人絕非如龍應台筆下的冷漠或失敗主義者。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法