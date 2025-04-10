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    守護汪汪國家隊 綠委爭取執勤犬醫療保險

    民進黨立委共同舉行「守護汪汪國家隊！爭取執勤犬醫療保險」記者會，呼籲農業部、金管會應攜手研議規劃適合執勤犬的動物保險。 （吳沛憶國會辦公室提供）

    民進黨立委共同舉行「守護汪汪國家隊！爭取執勤犬醫療保險」記者會，呼籲農業部、金管會應攜手研議規劃適合執勤犬的動物保險。 （吳沛憶國會辦公室提供）

    2025/04/10 05:30

    〔記者謝君臨／台北報導〕四月十一日「國際寵物日」前夕，民進黨立委吳沛憶等多位立委共同舉行「守護汪汪國家隊！爭取執勤犬醫療保險」記者會，強調「執勤犬守護國家，我們也要守護執勤犬。」呼籲農業部、金管會應研議規劃適合執勤犬的動物保險。

    吳沛憶說，執勤犬協助偵爆、搜救、緝毒、檢疫等高風險工作，較容易受傷，盼各單位要確保執勤犬的訓練與照護品質，讓「汪汪國家隊」能健康守護國家。

    民進黨團幹事長吳思瑤表示，除執勤犬保單，也要求農業部修訂「政府部門執勤犬照護管理規則」，將執勤犬強制保險納入規則，讓「護國神犬」能獲得實質保障。

    民進黨立委李坤城指出，當前值勤犬總數約二五二隻，但並無適用於執勤犬的保單，呼籲金管會保險局與農業部加強橫向溝通，盡快為執勤犬們研議專屬保單。

    民進黨立委郭昱晴說，執勤犬合格率不到三成，現行保險制度將牠們排除在外，其傷病及退役照護等費用，皆由訓練人員或機關自行吸收，政府應建立執勤犬專屬保險與照護制度。

    民進黨立委張雅琳表示，以一年六千元頂級市售寵物保險估算，假設有三百隻執勤犬，保費僅需一百八十萬元，既能保障犬隻健康，也減輕基層壓力。

    民進黨團書記長陳培瑜指出，除保險外，執勤犬相關的管理配套措施也應一併補足。民進黨立委賴惠員說，她支持執勤犬納保，未來會串聯金管會等保險單位，建立專屬的醫療保障機制。

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