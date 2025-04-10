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    宜蘭蘇澳規模5.8地震 3天內留意餘震

    宜蘭蘇澳發生芮氏規模5.8地震，震央所在幼兒園小朋友躲進桌下避難。 （蘇澳鎮公所提供）

    宜蘭蘇澳發生芮氏規模5.8地震，震央所在幼兒園小朋友躲進桌下避難。 （蘇澳鎮公所提供）

    2025/04/10 05:30

    〔記者林志怡／台北報導〕宜蘭縣蘇澳鎮昨日上午九時五十三分發生規模五．八地震，深度為七十二．四公里，北台灣普遍有感。中央氣象署地震測報中心主任吳健富說明，這起地震深度較深，對地表影響相對有限且平均，震度四級區域侷限於宜蘭縣、花蓮縣等，北部地區震度三級，但未來三天內仍可能有規模五的餘震，提醒民眾注意。

    台大地質系名譽教授陳文山指出，台灣位於菲律賓海板塊與歐亞板塊交界處，其中菲律賓海板塊從花蓮外海開始，往北隱沒到歐亞板塊下方，且越往北，板塊交界處距離地表越遠，地震帶深度越深，到宜蘭蘇澳時約在五十至八十公里左右，若到台北盆地一帶，深度則下探一百公里。

    陳文山指出，比較要擔心的情況為地震發生在花蓮外海，因這個區域的板塊剛隱沒，地震深度較淺，落在卅公里以內，若規模在七以上，甚至八以上會造成災害。這條隱沒帶曾在一九○九年引發規模七．三的台北地震，並造成災情。

    陳文山說，這次發生於宜蘭蘇澳的地震就屬於「隱沒帶地震」，因為地震深達七十二．四公里，對地表影響相對有限，但後續會否造成其他影響還有待觀察。

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