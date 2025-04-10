台鐵6月23日漲票價 交部研議花東優惠

考量花東地區災後發展、聯外交通選擇少，台鐵研擬花東票價優惠方案。 （記者蔡昀容攝）

2025/04/10 05:30

〔記者蔡昀容、吳亮儀／台北報導〕台鐵票價凍漲卅年，為使公司營運正常化，六月廿三日起調漲票價。考量花東災後區域發展、聯外交通選擇少，交通部長陳世凱昨表示，台鐵正研擬花東票價優惠方案。

台鐵票價平均漲廿六．八％，漲幅隨里程遞遠遞減。以北花來說，區間車票價從二八三漲至三七五元，莒光號票價從三四○元漲至四四九元，自強號票價從四四○元漲到五八三元；花蓮縣議會國民黨團議員不滿漲幅太大，昨在花蓮車站抗議，要求台鐵凍漲北花票價。

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立委呼籲補助居民3成票價

台東立委黃建賓昨在立法院交通委員會表示，花東聯外依靠台九線及鐵路，和西部相比運具選擇較少，呼籲中央補助花東居民三成票價，可從四百億元花東基金撥款。

陳世凱說明，花東基金由國發會管轄，若國發會願意，交通部當然支持；交通部會請台鐵提供花東鄉親彈性票價優惠。

台鐵：盡快研擬彈性票價

台鐵公司總經理馮輝昇表示，台鐵票價具全國一致性，不過行政院考量花東在○四○三的災後地區發展需求及交通公平性，指示研擬花東彈性票價，台鐵會朝此方向盡快研擬；基本上透過實名制確認為花東居民，即可有優惠，若花東居民申請台鐵會員，可再加碼，詳情待規劃完畢再對外說明。

此外，新北市瑞芳區碩仁里仁里民要回家得經過三爪子橋，該橋也是通往三貂嶺車站的唯一道路，但橋梁本身屬台鐵便橋，行人行走會被罰鍰一萬元到五萬元，曾有多人遭罰。

台鐵公司去年與新北市政府研商，在新北市政府永久橋梁完成前，由台鐵公司代辦於三爪子橋下游側附掛臨時便橋，完工後由新北市政府負責維管。本預計今年六月完工，但至今仍未動工，六月完工通行確定跳票。

台鐵公司說明，今年一月廿日完成設計後，但工程歷二次開標都無業者投標。經工程單位重新檢視設計書圖，重新公告招標，預計本月十六日再次開標，將全力完成建置，早日提供民眾通行。

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