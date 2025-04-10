自由日日Shoot》國健署實測／喬裝高中生買菸 近3成商店不問年齡、不查證件

2024年各類型販菸場所不合格情形

2025/04/10 05:30

〔記者邱芷柔、楊雅民／台北報導〕「菸害防制法」修法明定「不得供應菸品給未滿廿歲的消費者」，實施至今已滿兩年，但年輕人買菸仍有不少破口。衛福部國民健康署昨天公布最新調查，發現全台近三成菸品販售業者未查驗證件，直接販售菸品給疑似未滿廿歲的年輕人，其中以檳榔攤違規率達卅八．六％最高。

檳榔攤違規率逾38％最高

國健署委託消費者文教基金會在去年五月至十一月期間，進行全國廿二縣市「喬裝測試」，由穿著高中制服的年滿廿歲工讀生，前往八五四家菸品販售場所試買菸品，結果顯示，每四間店就有一間未查驗身分即販售。違規率最高的是檳榔攤，其次為一般商店、連鎖超市與大賣場，最後是連鎖便利商店。

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連鎖便利商店中，統一超商違規率為十六．七％、全家便利商店為十二．一％，相對穩定；OK超商及萊爾富違規率分別是三三．三％與三三．九％，明顯偏高。超市與賣場部分，全聯違規率為二三．七％、美廉社為十二．七％；家樂福、小北百貨違規率則分別高達四成與三成五。

都會區超商違規率偏高

消基會秘書長陳雅萍表示，近三年違規率從二○二二年卅三．二％下降至今年的二六．九％，整體呈改善趨勢。不過儘管有八成五的店員知道可販售年齡為廿歲，但真正落實查驗、拒賣的比例仍偏低，人員流動率高的都會區便利商店違規率偏高。

萊爾富表示，一直都要求門市須落實執行不得販售給廿歲以下青少年，會針對學校附近重點門市加強宣導。

OK便利店和統一超商指出，會持續加強相關宣導。全家便利商店表示，店舖員工有定期教育訓練，POS結帳系統中設置雙向警示提醒機制，持續加強第一線人員訓練。

家樂福表示，將加強員工的教育訓練，特別是在表現比較不好的區域。全聯福利中心也說會持續優化門市員工教育訓練。

去年開出134張罰單

違法供菸給未滿廿歲者，最高可處廿五萬元罰鍰。去年各地衛生局共開出一三四張罰單，總罰鍰一一五萬元。國健署副署長賈淑麗強調，販售業者必須確實做到「問年齡、查證件、告知法令」三步驟，若消費者拒絕出示證件，業者應直接拒賣。

台大醫院家庭醫學部主治醫師郭斐然提醒，青少年吸菸，不僅會增加罹患癌症、心血管疾病及呼吸道疾病的風險，更因腦部尚未發育完全，特別是掌管情緒與行為控制的前額葉，對尼古丁格外敏感，容易出現情緒障礙、衝動行為及學習能力下降，甚至與注意力不足過動症有關。他強調，九成吸菸者在廿一歲前就已養成習慣，呼籲政府應全面禁止加味菸產品，避免青少年因香料與電子產品的誘惑誤觸菸癮。

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近10年販菸場所不合格率趨勢

國健署委託消基會於去年5月至11月進行22縣市「喬裝測試」，由年滿20歲的工讀生穿著高中制服，前往854家菸品販售場所試買菸品，結果顯示每4間店就有1間未查驗身分即販售。 （國健署提供）

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