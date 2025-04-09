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    首頁　>　生活

    培訓動漫人才 新北青年局推免費課程

    2025/04/09 05:30

    〔記者羅國嘉／新北報導〕熱愛ACG（Animation動畫、Comic漫畫、Game遊戲），卻不知如何踏入相關產業？新北市府青年局舉辦「新北有課UKO」，四、五月推出「二次元職場轉生」免費課程，額滿為止，詳情到「新北有課UKO」官網查詢。

    青年局長邱兆梅指出，課程涵蓋動漫創作、配音產業、三Ｄ模型技術、動漫DJ、漫畫編輯、AI繪圖創作等多元領域，邀請多位業界講師分享趨勢與技術，在新北市青職基地上課，四月十三日是「三Ｄ掃描與數位創新」，廿五日是「動漫圈迷思：人資長的動漫產業秘辛」，廿七日是「遇見初音：從VOCALOID到動漫DJ」，五月另有多項課程，詳情上網查詢。

    假日親子學院 推8場課程

    此外，新北市教育局舉辦「STEAM假日親子學院」，即日起受理線上報名，八場課程涵蓋光學、智能科技、藝術創作、工藝設計與環保永續等多元領域，邀請國小學童與家長一同體驗，四月十九日至六月十四日，每週六皆有一場，詳情到「新北學Bar」或「新北STEAM大聯盟總部」臉書粉絲專頁查詢、報名。

    另外，新北市勞工局推動「中高齡者及高齡者友善職場認證」，今年設立金、銀、銅三級認證，總獎金提高到一一○萬元，即日起至六月九日受理報名認證，鼓勵企業優化工作環境，首場說明會今（九）日下午二點於市府五○七會議室舉辦，詳情到「新北勞動雲」網站查詢。

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