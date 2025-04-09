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    新北客家桐花祭小旅行 明起開放報名

    新北市客家桐花祭四至五月登場，新店區油桐花已綻放。（記者羅國嘉攝）

    新北市客家桐花祭四至五月登場，新店區油桐花已綻放。（記者羅國嘉攝）

    2025/04/09 05:30

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市客家桐花祭四月至五月登場，市府客家事務局攜手土城、三芝、鶯歌、瑞芳、石碇及新店等六大賞桐區，規劃四十九梯次桐花小旅行，明（十）日中午十二點起開放報名。活動期間推出「回眸一笑百花一生」短影音徵件比賽，即日起至四月卅日止，在桐花樹下拍攝回眸畫面即可參賽。

    客家事務局長劉冠吟表示，今年活動以「青春桐樂會」為主軸，結合「青春、音樂、永續」三大元素，邀請藝人王品澔擔任代言人，桐花小旅行四月十九日至五月十日舉辦，共有六條路線、四十九梯次，依路線不同，費用介於一百至三百元間，報名方式可至新北市客家桐花祭官網查詢。

    首場活動「桐遊土城愛玩客」四月十九日至廿日登場；廿七日在三芝、瑞芳、鶯歌區分別辦理「三芝桐樂會」、「桐在瑞芳，花現音樂」、「桐遊鶯歌樂陶陶」食農之旅；五月四日新店舉辦「花見新店．輕軌賞桐趣」；五月十日石碇辦理「風露嘴五月雪石碇賞桐趣」。

    另外，短影音徵件比賽將選出五名特獎得主，頒發二千元獎金，另有五十名普獎，可獲得二百元禮券，報名有機會抽中洗沐組及王品澔簽名照。

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