中和小衛星據點課輔 守護弱勢兒少

新北市幸福種子全人關懷協會小衛星，學長幫忙帶學弟妹才藝、桌遊學習。（記者翁聿煌攝）

2025/04/09 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市中和區幸福種子全人關懷協會成立小衛星多元福利據點，提供弱勢兒少晚餐及課後照顧和陪讀，減少在外遊蕩或受到不當引誘、沾染惡習的機會，協會老師鼓勵兒少勇敢獨立，也要彼此相愛、自律生活。

幸福種子全人關懷協會總幹事楊聲俐表示，協會由中、永和真理堂創立，原是教友聚會場所，向社會局申請成為多元福利據點，設立小衛星課後照顧班，目前收有廿四名國小、十三名國中學生，由教友老師協助生活照顧和課業輔導。

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小華從小學二年級開始到小衛星課後輔導，放學後先吃晚餐，接著有一個半小時陪讀和複習功課，他由單親阿嬤隔代教養，阿嬤罹患甲狀腺癌，教會幫忙媒合清潔工作，小華之前自然、英文和社會都不及格，經過輔導，現在每科考試都及格。

楊聲俐說，單親、隔代教養、經濟弱勢等兒少都是小衛星照顧對象，一名廿五歲陳先生育有三名子女，他十五歲就當了小爸爸，承擔父親責任，老大今年已十歲，所幸有小衛星協助輔導。

楊聲俐表示，孩子在青少年時期容易受同儕影響，小衛星重視兒少發展和交友情況，背後的教會撐起照顧和教育責任，要求青少年遠離毒品，注重生活常規和紀律。

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