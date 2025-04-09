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    新北美術館試營運 3特展免費看

    新北市美術館試營運期間展出「往來／照見」典藏研究展。（新北文化局提供）

    新北市美術館試營運期間展出「往來／照見」典藏研究展。（新北文化局提供）

    2025/04/09 05:30

    〔記者董冠怡／新北報導〕新北市美術館四月廿五日開館，即日起至十三日試營運、免門票，平日上午十點至下午五點半、假日上午十點至晚間六點開放，目前可參觀「往來／照見」典藏研究展、「新店男孩：Don’t Worry,Baby」、「再自然不過的事」三檔展覽；第四檔展覽「基進城市」廿五日起展出，四月廿六日至六月一日連續六個週末舉辦一系列活動。

    至13日免門票 25日正式開館

    文化局長張䕒育表示，「往來／照見」典藏研究展展出自台北縣時期文化中心的典藏作品，透過五十件橫跨一九三○年代至今的藝術創作，例如陳浚豪《女媧神宮》、莊普《精神之塔》、張照堂《幽黯微光》等，探索人事物在時空交織中相互碰撞與映照，以及「在場」與「再現」城市的記憶與軌跡。

    「新店男孩：Don’t Worry,Baby」由新北市藝術團體「新店男孩（莊普、蘇匯宇、吳東龍與已故藝術家陳順築）」攜手合作年輕藝術團體XTRUX，從長居新店郊區的經驗與觀察，結合遊戲引擎、沉浸式投影與傳統媒材，帶出科技演進下真實與虛構間的時代課題。

    「再自然不過的事」展覽呼應「全民美術館」定位，以自然地貌與人造環境更迭為發想，像是由螢光沙包堆疊出壯闊的山河地景、淡水河流域空拍衛星圖上構築迷你立體建物，藝術家郭奕臣、辛綺、徐世賢、劉致宏藉由現地創作的形式，與觀眾集體共創大型空間藝術裝置。

    26日起連6週末 推活動同樂

    文化局指出，開館系列活動將於四月廿六日至六月一日連續六個週末登場，包含建築光雕、燈光造境、表演節目、主題市集，首週邀請雲門舞集及FOCASA馬戲團演出，夜晚還有煙火秀，園區內展示多座公共藝術作品。另外，任何尺寸的雙肩背包、超過四十×卅×廿公分的物品須寄物，大件行李需至服務台辦理。

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