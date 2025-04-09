美關稅衝擊！新北逾5千業者受影響 損失4100億

新北市包種茶主要供應內銷市場，農業局表示此波美國關稅調整對農產業衝擊有限。（資料照）

2025/04/09 05:30

初估全市產業1年損失約55.25億美元 農漁業內銷為主 影響有限

〔記者賴筱桐、董冠怡／新北報導〕美國對台灣課徵卅二％的對等關稅，新北市長侯友宜昨天指出，新北市去年對美出口總額約二百億美元，市府初步試算，美國關稅政策調整後，出口損失及連帶影響，估計一年約達五十五．二五億美元，受影響產業有電子零組件、資通訊產品、金屬機械及塑橡膠等十一個類別，初估有五一六二家企業受影響，總銷售額受衝擊預估台幣四千一百億元。

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侯友宜表示，市府會密切關注情勢發展，協助市轄的企業廠商因應挑戰、降低衝擊；另外，北北基桃四市的市長今天下午將在台北市舉行「基北北桃合作交流平台」會議，會中聚焦共同因應美國關稅議題。

紅茶及球形烏龍 外銷恐減弱

新北市府農業局昨天表示，新北外銷美國的農產品數量較少，供應內銷市場的茶產品以中高價位、高品質的包種茶為主，美國關稅調整對新北農產業的衝擊不大，目前外銷的紅茶及球形烏龍茶，可能隨外銷成本及售價上漲，導致外銷市場需求減弱，改轉內銷市場。

近海漁業漁獲 內銷市場為主

市府漁業及漁港事業管理處說，新北漁船主要從事近海漁業，經濟魚種為花腹鯖、白帶魚、鰺科、鎖管及甲殼類（螃蟹）等，養殖漁業以貢寮區九孔、鮑魚為大宗，新北漁獲皆以內銷市場為主，美國關稅調整對整體漁獲銷售影響有限。

因應美國對等關稅帶來的經濟衝擊，侯友宜昨天也宣布，受影響的產業如果不能在法定期間內繳清稅款，可向稅捐處申請延期或分期繳納。

產業稅捐 可延期或分期繳納

市府稅捐稽徵處指出，延期或分期繳納是二擇一，申請延期最長一年或分期最多卅六個月（期），稅捐未達廿萬元得延期一至二個月或分成二至三期；廿萬元以上、未達一百萬元，得延期一至三個月或分成二至六期；一百萬元以上、未達五百萬元，得延期一至六個月或分成二至十二期；五百萬元以上、未達一千萬元，得延期一至十二個月或分成二至廿四期；一千萬元以上得延期一至十二個月或分成二至卅六期，詳情洽詢稅捐處或到「新北市雲端櫃台申辦ｅ服務」線上填寫申請書。

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