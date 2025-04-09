北市開議前換將 王瑞雲出任地政局長

2025/04/09 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市議會今開議，台北市政府昨晚間發布新人事命令，地政局長陳信良申請退休獲准，由原地政局副局長、有台版「地面師剋星」之稱的王瑞雲出任新局長，為台北市府團隊再添新女力，新任人事即日生效。

北市府表示，陳信良在局長任內致力跨域合作、推動數位地政服務，強化市民產權保障、租買資訊透明化，推出全國首創「臺北地政總管+」系統，獲中央肯定並推廣至全國；推出全國首創主題式地圖查找「臺北地政找房+」平台，並攜手五九一平台、崔媽媽基金會等廿七家業者，簽訂MOU構築交易安全網。

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接任局長的王瑞雲畢業於政治大學地政系，曾任地政局副局長、主任秘書、專門委員、科長、專員，及中山地政事務所秘書、課長，自基層做起，歷練完整熟稔業務。

此外，王瑞雲曾指揮破獲全國首宗台版地面師一．四億遺產詐騙集團，並首創邀地檢署、國稅局、不動產仲介與金融機構等公私協力防詐。

此外，她也帶領團隊將生態與智慧設計概念導入北士科及社子島的都計、環評與規劃打造智慧生態社區，建構戶戶安置原則保障住戶居住權；攜手北北桃中嘉以地籍謄本自動櫃員機聯發跨縣市謄本，讓領謄本像在ATM領錢一樣簡單。

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