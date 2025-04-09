《美關稅衝擊》北市去年超徵34.5億 議員提投入紓困

2025/04/09 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕美國總統川普關稅大刀讓全球人人自危，基北北桃四藍營執政縣市，今日下午將召開四市首長會議，研商對策。台北市長蔣萬安已於七日拜會產業界聆聽第一線心聲，提出台北市能努力的部分，包括對有資金需求的中小企業提供貸款融資、補貼及延長貸款還款期限等。民進黨籍市議員何孟樺昨表示，台北市應儘速說明如何與中央支持政策對接，甚至加碼，北市去年超徵卅四．五億元稅收，是否也會全數投入本次支持方案？對此，財政局昨僅回應，將由市府統籌運用於各項施政。

財政局：超徵稅收由市府統籌運用

蔣萬安昨指出，台北市產業發展局面對變局要持續改善中小企業體質，並針對有資金需求的中小企業提供貸款融資、補貼及延長貸款還款期限等。台北市產發局表示，細節都還在研議中，但強調會比現行的政策更寬鬆。基隆市長謝國樑昨也表示，地方政府能夠做的，如稅賦上的協助，業者可能會縮減產能、勞工無薪假或短暫失業問題，能預先因應。

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蔣萬安說，台灣民眾以及機構投資者購買許多美國的金融服務、雲端服務、金融商品或是金融資產，甚至軟體授權、社群廣告等；台灣也是美債前十大持有國，在半導體供應鏈也扮演重要角色，都是談判的籌碼。

蔣：建立中小企業意見整合平台

蔣萬安昨表示，台北市將建立中小企業產業需求意見整合平台，進一步提供一站式資訊；產業局要持續提供中小企業數位轉型、淨零碳排轉型輔導措施，並針對有資金需求的中小企業，提供貸款融資或補貼及延長貸款還款期限等資金協助措施，門檻方面一定不能讓中小企業「看得到，吃不到」。

此外他說，產業局也要協助企業拓展多元市場，投入更多資源來協助企業擴大海外參展拓銷補助計畫，包括提高補助額度、降低補助申請限制等方式，或辦理海外市場拓銷活動團，協助企業分散市場風險。

何孟樺說，蔣萬安應儘快說明這次要如何幫助產業，除現有產業貸款外是否加碼？北市去年超徵卅四．五億稅收，是否也會全數投入本次支持方案？對此，財政局表示，北市府預算為統收統支，去年地方稅超收卅四．五億元，將滾入市府累計賸餘，並作為預算年度財源，由市府統籌運用於各項施政。

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