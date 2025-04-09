台北捷運環狀線士林段八月施工 里長籲防範塞車

捷運環狀線北環段士林區段CF690A工程沿中正路進行，圖為陽明高中前先行工程。（記者林承鴻攝）

2025/04/09 05:30

初期削減人行道、中央分隔島為主 行人恐沒路走 要求做好交通配套

〔記者林承鴻／台北報導〕台北捷運環狀線北環段士林區段CF690A工程上月舉行開工動土典禮，昨晚於士林區行政中心舉辦施工說明會。捷運局第一區工程處說明，初期施工將以削減人行道及中央分隔島為主，預計八月開始施工。當地里長表示，施工期長達十年，塞車狀況一定會惡化，也擔心行人沒地方走路，強調安全最重要，請市府一定要防範未然，盡力讓交通順暢。

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捷運局一工處說明，CF690A區段標全長約一．四五公里，由皇昌營造公司得標，工程範圍自士林區士商路與中正路口起接Y25站（臨士林行政中心），以潛盾隧道方式沿中正路往東，到與淡水信義線交會的Y26站（士林），再循中正路到志成公園附近的Y27站（中正路與雨農路交叉口）止，包含三座車站、一段袋式儲車軌及兩段潛盾隧道。

銜接社子、士林、故宮博物院

此區段標銜接台北市社子地區、士林與故宮博物院，預計二○三一年完工，屆時從士林站到劍南路站將由原來的十七分鐘縮短為八分鐘，大幅縮短士林到大直之間的交通時間。捷運工程局昨晚邀請士林在地議員及後港里、福佳里、福德里、舊佳里、福志里及福林里的里長與在地里民與會針對工程內容、施工範圍、安全衛生環保措施及完工示意及效益等，逐一進行簡報。

施工期長達10年 塞車恐更嚴重

捷運士林站、Y26站在福林里內，里長江美珠擔憂行人沒地方走路，她指出，捷運施工期長達十年，道路一定會縮減，而中正路是重要交通要道，塞車狀況一定會更嚴重。

士林區行政中心位在福德里內，里長盛琳惠說，安全問題最重要，看有沒有辦法能把施工時間和尖峰上班上課時間避開，施工期間對交通必然有影響，一定要防範未然，把影響降到最低。

捷運局：將保留至少1.5米人行通道

一工處強調，初期施工將以人行道及中央分隔島縮減為主，預計今年八月開始施工，完成後才會進行第二階段圍籬架設。在人行道縮減後，將會保留至少一米半的人行通道，以維持基本行人通行，並採用型鋼護欄保護。

捷運局規劃Y25、Y26、Y27三站由不同工班同步施工，以縮短總施工時間，減少民眾不便。一工處說明，Y25站人行道削減範圍從士商路到基河路、Y26站從華光街到中正路二一二巷、Y27站從中正路一○四巷口到雨農路。

一工處表示，後續階段將進行管線遷移及連續壁施工作業，預計將在今年年底之後才會開始。另為了降低機具在作業時發出的聲音，施工單位將在進行連續壁作業時裝設隔音布、隔音棉。

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