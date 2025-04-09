（高雄）中風嬤在宅急症照護 免奔波住院

2025/04/09 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕八十七歲阿嬤中風長期臥病，今年初因高燒、血氧濃度低及意識模糊等嚴重症狀就醫，因已簽署非侵入性治療及不施行心肺復甦術，醫院評估啟動「在宅急症照護試辦計畫」，在家接受治療和照護。

高雄市立聯合醫院指出，為提供「肺炎」、「尿路感染」或「軟組織感染」如蜂窩性組織炎等急症病人住院替代服務，去年中啟動「在宅急症照護試辦計畫」，經醫師評估「應住院治療，但適合在宅接受照護者」，且符合居家醫療整合照護計畫或照護機構住民或巴氏量表小於六十分的失能者等，都是符合居家醫療照護的對象。

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高屏澎地區由九十家醫療院所組成三十二個醫療團隊，其中高市聯醫攜手高雄榮總及多家在地診所組成「高榮在宅急症照護小組」，由醫師、護理師、藥師及呼吸治療師等組成醫療團隊，提供肺炎、尿路感染或軟組織感染等需抗生素治療的病人，在家或照護機構接受醫療。

家庭醫學科主任徐立昇表示，在宅急症照護提供更彈性、更貼近民眾需求的醫療服務，病人可於熟悉的環境中接受客製化治療方案，並透過APP可遠端追蹤病情、調整用藥和治療策略，當病情變化時，亦可藉由綠色通道迅速轉送醫院急診。

在宅急症照護服務不必往返醫院奔波，僅需部分負擔醫療費用五％及交通費；重大傷病、榮民、福保及山地離島地區，則可免收部分負擔。

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