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    （高雄）仁武觀音湖改造 設螢火蟲復育區

    觀音湖經調查約有400多隻螢火蟲閃閃發光。（觀光局提供）

    觀音湖經調查約有400多隻螢火蟲閃閃發光。（觀光局提供）

    2025/04/09 05:30

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市仁武區觀音湖內埤改造計畫完工，近期可望正式開放，整修期間意外發現螢火蟲聚集，經調查估算近五百隻，觀光局順勢規劃螢火蟲復育基地，成為觀音湖改造案新「亮」點。

    高市議員江瑞鴻昨質詢時提到日前會勘觀音湖改造案，肯定觀光局用心，尤其湖畔聽說有螢火蟲復育區，期盼觀音湖未來能成為螢火蟲在平地的最大基地。

    觀光局長高閔琳答詢時指出，去年改造觀音湖期間發現有螢火蟲出沒，遂委託學術單位協助調查，經了解螢火蟲應為台灣窗螢，目前數量近五百隻。由於螢火蟲對水質、環境要求極高，觀光局順勢在湖畔較偏僻場域設置螢火蟲復育區。

    觀音湖位於仁武區、舊名「總督埤」，分為內埤與外埤，是攔截後勁溪支流獅龍溪溪水形成的半人工湖，早期是仁武灌溉水源之一，目前由台糖管理，兼具滯洪及觀光用途。

    觀音湖周邊環境清幽，吸引不少水鳥棲息，但因缺乏步道，造訪民眾不多，隨著鄰近觀音山遊客不斷增加，觀光局遂爭取九千多萬元經費改造湖畔設施。

    觀光局說明，改造計畫主要在湖畔西北側規劃約一公里長的步道，並結合生態環境，設置水生植物濕地景觀區、螢火蟲復育區及停車場；水利局同步配合堤頂步道改善約六百五十公尺，串聯觀音湖新、舊步道。

    觀音湖將開放，觀光局在湖畔規劃有螢火蟲復育區。（記者王榮祥攝）

    觀音湖將開放，觀光局在湖畔規劃有螢火蟲復育區。（記者王榮祥攝）

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