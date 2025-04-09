（高雄）楠梓再生水廠擴建 林園籌蓋海淡廠

2025/04/09 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市因應產業用水需求，擴大再生水及開發海淡水並進，將擴建楠梓、臨海再生水廠，日增供水量六．六萬噸，總計二○三三年日供水可達二十五．四萬噸；今年也將納入白埔產業園區用水評估，並爭取林園區等興建二座海淡廠，合計日產水量可達三十萬噸。

因應產業用水需求 積極開源

高雄現有鳳山、臨海二座再生水廠營運中，為全國首座及第二座再生水廠，合計每日提供八．三萬噸給臨海工業區使用；因應未來新材料循環園區用水需求，將擴建臨海再生水廠日增供水量二．七萬噸，預計二○三三年可增供至每日六萬噸。

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再生水增供 目標每日6.6萬噸

水利局也於北高雄推動橋頭及楠梓再生水廠，主要供應楠梓產業園區台積電等高科技產業用水，其中橋頭再生水廠興建中，目前進度超過八成，明年一月日供水三萬噸，後年增供至每日三．五萬噸。

楠梓再生水廠剛開工，將於二○二八年底開始供水，預計二○三○年可日供水七萬噸，水利局也著手擴建楠梓再生水廠增加日供水三．九萬噸，預計二○三一年供水；也將納入白埔產業園區用水需求，今年進行可行性評估。

此外，高雄也爭取興建二座海淡廠，總計日產水規模三十萬噸，其中北高雄將設於興達電廠附近，水利署將於明年完成可行性規劃，預計二○三二年完工；南高雄目前規劃設於林園區，預計明年底完成可行性規劃。

水利局表示，高雄致力推動再生水計畫，由污水廠放流水回收再利用，供給產業作為新興水源，獲得穩定供應水量及符合需求高品質用水，增加廠商設廠意願。

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