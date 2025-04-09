商務、觀光帶動 國際飯店搶進駐高雄

看好高雄商機，國際級飯店陸續進駐。（記者李惠洲攝）

2025/04/09 05:30

亞灣區 方圓1公里有5家 凹子底、巨蛋商圈 愈開愈多

記者葛祐豪／專題報導

受惠台積電等半導體大廠帶動商務需求，及演唱會經濟爆發，高雄的高端飯店愈開愈多，尤其一級戰區亞洲新灣區，方圓不到一公里將有五家國際級飯店，有演唱會地利之便的北高凹子底及巨蛋商圈一帶，也是飯店布局重地，但業者也擔心恐有供過於求危機。

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去年吸引觀光客7千萬 全國之冠

觀光局長高閔琳表示，高雄去年吸引近七千萬名觀光客，居全國之冠，國際飯店體系看好高雄觀光潛力，包括萬豪、IHG洲際酒店集團、日航酒店等，紛紛投入高雄，目前全市擁有兩萬多間客房，對高雄充滿信心。

一級戰區的亞灣區，近年包括晶英國際行館、承億酒店、高雄洲際酒店、高雄日航酒店陸續成立；標下八五大樓飯店產權的海霸王集團，據傳將引進萬豪集團旗下品牌，預定明年開幕。

晶英、洲際、日航插旗 萬豪、凱悅布局

亞灣區擁有多個地標，如高雄展覽館、流行音樂中心等，會展需求為飯店帶來穩定需求；對國際旅客而言，高雄國際機場距離亞灣區僅十餘分鐘車程，適合短期觀光和商務旅客。

北高雄的凹子底及巨蛋商圈一帶，距離大型演唱會的世運主場館及高雄巨蛋有地利之便，近年除H2O水京棧酒店、擁有七百間客房的高雄萬豪酒店搶進；興富發集團位於高美館旁的高雄凱悅，目前皆進行中，興建中的富邦凹子底開發案，也規劃有高端飯店。

樹德科大休閒與觀光管理系助理教授楊志中認為，南高雄亞灣一帶有高雄展覽館與軟體園區，都是商務熱區，北高則有巨蛋、世運主場館及科技園區，商業活動頻繁，高端飯店看好兩處的發展商機。

高雄市觀光旅館公會理事長陳素娟則提醒，半導體大廠及演唱會經濟，反而是中型商務旅館受惠最多，近年高雄觀光旅館平均住房率僅約五成五至六成五，「可見國際級旅館有供過於求壓力」。

一級戰區亞灣區，右一為承億酒店、右二高雄洲際酒店，左一為八五大樓，也將引進國際品牌飯店。（記者李惠洲攝）

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