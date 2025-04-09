客家館特展 看先民釀醬手藝

為推廣釀醬文化產業，屏東縣政府昨起於屏菸1936文化基地客家館推出「醬人．釀時光—屏東客家味个守藝人」特展。（記者羅欣貞攝）

2025/04/09 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕在物資匱乏的年代，客家先民運用乾、醃、泡、醬等技巧延續食物壽命，造就獨特的釀醬文化，屏東縣政府客家事務處昨起至十月二十六日於屏菸1936文化基地屏東客家館，推出「醬人．釀時光─屏東客家味个守藝人」特展，帶領觀眾穿越時空，深入屏東六堆客庄認識先民的智慧。

縣府客家事務處表示，屏東水源充沛、日照充足，加上農產豐饒與職人堅持，讓屏東成為台灣釀醬的重要據點；特展以「歲月之釀」、「技藝之釀」、「屏東名醬」三大主題展區，呈現客家族群三百年來的釀造智慧與風土韻味，並精選十二家屏東在地釀造品牌，展出代表產品與創新故事，展現職人對土地與時間的深厚情感。

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竹田鄉萬珍醬油創立超過一甲子，已經傳到第三代陳威宇手中，他說，接手家業堅守阿公當年的釀醬手藝，目前透過包裝創新、社群平台行銷，將讓人念念不忘古早醬香、不變的味道，傳承推廣出去。

投入釀醬產業二十年的鍾秋香來自高樹鄉，以「大埔良作」為品牌，展現客家釀造的質樸與多樣化，陸續推出醬菜、醬料、醋、酵素、果乾等產品超過百種，近年將觸角延伸至食農教育，讓年輕一代更親近客家先民對於食的智慧。

屏東「醬人．釀時光—屏東客家味个守藝人」特展呈現客家先民釀造智慧。（記者羅欣貞攝）

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