小琉球立起首座紅綠燈 暑假啟用

小琉球首支紅綠燈今天設立，預計暑假啟用。（記者陳彥廷攝）

2025/04/09 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕小琉球觀光業發展蓬勃，每年有一百二十萬人次遊客登島，是全鄉人口一百倍以上，島上交通風險大增，為提升用路人安全，屏東縣府警察局昨在小琉球立起第一座紅綠燈，將在旅遊旺季暑假啟用。

警方統計，小琉球去年交通事故共發生二八八件，島上最多的交通違規行為以違規停車為主，多達兩千四百件，實際影響騎乘安全的未載安全帽件數也多達一三五一件，占所有交通違規的比例逾三分之一，第三則是無照駕駛（含越級駕駛）。

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屏東縣政府鑑於小琉球交通流量逐年增加，配合國土管理署推動「校園周邊暨行車道路安全改善計畫」，考量車流對學童安全的影響，因此擇定琉球鄉全德國小旁復興路與相埔路口架設紅綠燈。

警方指出，藉由設置號誌，除提升通學路線安全外，也能讓學童於日常生活中及早熟悉號誌化路口的運作模式，建立正確用路觀念與交通安全意識。

面對島上設置第一座紅綠燈，當地居民反應兩極，有人認為警方隨後就會開始取締，荷包準備失血；但也有人認為，隨著觀光車潮增加，應提升島上交通秩序，保護學童安全刻不容緩。

警方強調，紅綠燈設置後，不分居民或遊客皆務必遵守交通號誌，切勿違規闖紅燈，以降低島上交通事故發生風險。

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