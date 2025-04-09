為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    小琉球立起首座紅綠燈 暑假啟用

    小琉球首支紅綠燈今天設立，預計暑假啟用。（記者陳彥廷攝）

    小琉球首支紅綠燈今天設立，預計暑假啟用。（記者陳彥廷攝）

    2025/04/09 05:30

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕小琉球觀光業發展蓬勃，每年有一百二十萬人次遊客登島，是全鄉人口一百倍以上，島上交通風險大增，為提升用路人安全，屏東縣府警察局昨在小琉球立起第一座紅綠燈，將在旅遊旺季暑假啟用。

    警方統計，小琉球去年交通事故共發生二八八件，島上最多的交通違規行為以違規停車為主，多達兩千四百件，實際影響騎乘安全的未載安全帽件數也多達一三五一件，占所有交通違規的比例逾三分之一，第三則是無照駕駛（含越級駕駛）。

    屏東縣政府鑑於小琉球交通流量逐年增加，配合國土管理署推動「校園周邊暨行車道路安全改善計畫」，考量車流對學童安全的影響，因此擇定琉球鄉全德國小旁復興路與相埔路口架設紅綠燈。

    警方指出，藉由設置號誌，除提升通學路線安全外，也能讓學童於日常生活中及早熟悉號誌化路口的運作模式，建立正確用路觀念與交通安全意識。

    面對島上設置第一座紅綠燈，當地居民反應兩極，有人認為警方隨後就會開始取締，荷包準備失血；但也有人認為，隨著觀光車潮增加，應提升島上交通秩序，保護學童安全刻不容緩。

    警方強調，紅綠燈設置後，不分居民或遊客皆務必遵守交通號誌，切勿違規闖紅燈，以降低島上交通事故發生風險。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播