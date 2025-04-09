東海岸擬設風電 民眾憂破壞美景

民間風電業者擬在東海岸長濱到成功設置風力發電機組，各方憂海岸美景被破壞。（記者黃明堂攝）

2025/04/09 05:30

環境部環評開發案論壇網站 3千多則留言反對

〔記者黃明堂／台東報導〕近日東成電力股份有限公司籌備處在環境部環評開發案論壇公告「東成陸域風力發電計畫」，擬於成功鎮、長濱鄉設置風力發電機組，引發反對聲浪。環境部環評開發案論壇針對此案開發留言到七日結束，共有三千四百四十四則留言，壓倒性反對。

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「東成陸域風力發電計畫」是由民間業者「東成電力股份有限公司」規劃，擬於成功鎮、長濱鄉設置廿五部風力發電機組，依據「開發行為環境影響評估作業準則」相關規定，於三月十八日將開發內容上傳到環境部環評開發案論壇網站，供各界表達意見。

開發討論時限到四月七日已經結束，網站統計顯示共有四萬兩千九百七十一個點閱，留言數多數三千四百四十四則，幾乎一面倒反對破壞東海岸美景，點閱數及留言數在論壇各項開發案中獨佔鰲頭。同為風力發電的澎湖「澎富風力發電計畫」點閱才一千八百五十三、留言一百七十則。

東縣府：會請中央審慎處理

縣府表示，依規定，業者後續仍須辦理公開說明會，彙整各方意見及會議紀錄，編製環境影響說明書後，提送中央審查召開環評會議。縣府立場是，會請中央審查單位從嚴審慎處理，並充分聽取在地真實民意。

立委表示開發商應停止作業

立委陳瑩說，此案是由民間公司規劃，設置風力發電機組計畫，已引發這麼大的民怨反彈，論壇三千多個回應，顯示居民惶恐與不滿，開發廠商應該立即停止所有作業，她未來一定會要求經濟部與環境部，嚴格審查該開發案是否有獲民意支持。立委黃建賓也表示，數千則的留言強烈反映不同意風電毀台東海岸的立場，必須讓中央正視此議題！

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