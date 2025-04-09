為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    東海岸擬設風電 民眾憂破壞美景

    民間風電業者擬在東海岸長濱到成功設置風力發電機組，各方憂海岸美景被破壞。（記者黃明堂攝）

    民間風電業者擬在東海岸長濱到成功設置風力發電機組，各方憂海岸美景被破壞。（記者黃明堂攝）

    2025/04/09 05:30

    環境部環評開發案論壇網站 3千多則留言反對

    〔記者黃明堂／台東報導〕近日東成電力股份有限公司籌備處在環境部環評開發案論壇公告「東成陸域風力發電計畫」，擬於成功鎮、長濱鄉設置風力發電機組，引發反對聲浪。環境部環評開發案論壇針對此案開發留言到七日結束，共有三千四百四十四則留言，壓倒性反對。

    「東成陸域風力發電計畫」是由民間業者「東成電力股份有限公司」規劃，擬於成功鎮、長濱鄉設置廿五部風力發電機組，依據「開發行為環境影響評估作業準則」相關規定，於三月十八日將開發內容上傳到環境部環評開發案論壇網站，供各界表達意見。

    開發討論時限到四月七日已經結束，網站統計顯示共有四萬兩千九百七十一個點閱，留言數多數三千四百四十四則，幾乎一面倒反對破壞東海岸美景，點閱數及留言數在論壇各項開發案中獨佔鰲頭。同為風力發電的澎湖「澎富風力發電計畫」點閱才一千八百五十三、留言一百七十則。

    東縣府：會請中央審慎處理

    縣府表示，依規定，業者後續仍須辦理公開說明會，彙整各方意見及會議紀錄，編製環境影響說明書後，提送中央審查召開環評會議。縣府立場是，會請中央審查單位從嚴審慎處理，並充分聽取在地真實民意。

    立委表示開發商應停止作業

    立委陳瑩說，此案是由民間公司規劃，設置風力發電機組計畫，已引發這麼大的民怨反彈，論壇三千多個回應，顯示居民惶恐與不滿，開發廠商應該立即停止所有作業，她未來一定會要求經濟部與環境部，嚴格審查該開發案是否有獲民意支持。立委黃建賓也表示，數千則的留言強烈反映不同意風電毀台東海岸的立場，必須讓中央正視此議題！

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播