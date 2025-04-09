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    《桃園》罕見綬草現蹤 地方搶救復育

    綬草是最小的野生蘭花，花朵只有二毫米。（記者謝武雄攝）

    綬草是最小的野生蘭花，花朵只有二毫米。（記者謝武雄攝）

    2025/04/09 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕曾被列為「瀕危野生動植物國際貿易公約」附錄二的「綬草」，最近桃園市大湳森林公園、八德區仁德國小基地發現綬草蹤影，市議員呂林小鳳昨在議會質詢時說，綬草是全世界最小的野生蘭花，花朵只有二毫米，她和地方人士發起搶救活動，未來希望有機會能夠重回學校，讓學生更認識生態，市長張善政答詢同意將培育野生綬草做為學校生態課程。

    桃園市野鳥學會理事長劉義仁表示，綬草又稱清明草，每年清明節前後發芽開花，平時很難發現它的植株，最近在大湳森林公園靠近大千市民活動中心附近看到，已通報市府養護工程處給予圍籬保護，未來會闢為生態教育區，讓民眾更了解它。

    市府農業局長陳冠義說，綬草經花蓮農改場搶救後，已從瀕危野生動植物物種除名，仁德國小校園預定地發現野生綬草，將改種植於校園適當區域，並於龜山苗圃環境教育園區復育。

    呂林小鳳表示，仁德國小要動工興建，暫用校地的八德棒壘球場得拆除，竟然發現罕見的野生綬草，她和瑞興里長林昆德發起搶救活動，此次搶救的廿株綬草，希望能繁殖成功，並於二年後回歸校園。

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