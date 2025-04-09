美國關稅衝擊 林右昌關切桃園產業

市長張善政在議會就美國對台對等關稅，說明市府因應措施。 （記者謝武雄攝）

2025/04/09 05:30

賴清德派林與黨團開會了解 張善政︰市府成立應變小組 輔導產業轉型

〔記者謝武雄／桃園報導〕美國日前宣布對我國徵收卅二％對等關稅，賴政府積極因應，桃園市議會定期會昨市長施政報告議程，跨黨派議員關心此事，民進黨秘書長林右昌也專程來與議會民進黨團開會討論，黨團總召李宗豪會後表示，賴清德總統兼黨主席非常關心關稅對產業的影響，請林來了解狀況，黨籍議員說明桃市產業特色及市府作為，受影響的包含汽車零件業、電子產業等，供中央參考。

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林右昌昨天上午十點四十分與議會民進黨團閉門開會，市黨部主委黃傅淑香全程陪同，十一點廿分會議結束，林未受採訪就離去。

議員促傾聽業者心聲 不該僅政治宣示

議員許家睿、余信憲質詢認為，行政院長卓榮泰已有具體政策，提出「九大面向、廿項措施、八八○億元協助方案」，市府就要逐項對應檢討，且應該多聽聽業者心聲，不該只有政治宣示；議員許清順、彭俊豪也要市府注意高關稅帶來的連鎖效應，必要時應動支第二預備金。

議員張桂棉、謝美英說，美國高關稅後遺症恐有工廠減產、放無薪假，接下來衍生失業問題，環環相叩；議員黃敬平、陳韋曄推估，桃市受影響人口近卅萬人，衝擊大。

張善政答詢時，呼籲中央運用去年超額稅款（稅收實收數超過預算數），進行「緊急紓困、數位轉型、產業鏈重組、搶佔全球技術前沿」四大重點工作。

張善政說，市府成立應變小組了解產業受衝擊狀況，後續輔導產業轉型，預估有六成受雇員工受影響，目前尚無關廠、勞工失業等情形，將申請中央紓困產業經費，不動用二備金。

經發局︰已徵詢意見 彙整給中央

經濟發展局長張誠表示，桃市受影響最大的產業為電子產業，又以伺服器、顯示器居大宗，其次是汽車零件業，已徵詢業界意見，例如桃園市中小企業協會提出廿七項建言，都會彙整給中央參考。

民進黨秘書長林右昌到議會與黨團開會，了解美國關稅對桃園市的影響。 （記者謝武雄攝）

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