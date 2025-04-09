春花盛放 東螺溪惡臭遊人掩鼻

彰化縣政府向中央爭取「東螺溪綠廊串連水環境改善整體計畫」舉行動土儀式，預計明年2月底完工。（記者陳冠備攝）

2025/04/09 05:30

彰縣爭取整治動工 明年2月底完工後 民眾不用再憋氣賞花

〔記者陳冠備／彰化報導〕每年春、秋花開時節，彰化縣埤頭鄉木棉花道與北斗渡船頭的美人樹盛開，吸引遊客來賞花，卻也因鄰近的東螺溪傳出陣陣惡臭，讓民眾賞花還要憋氣，實在殺風景。對此縣府向中央爭取一．一億元經費改善，將整建水岸河濱公園、綠帶植被等觀光休憩廊道，昨天動土，預計明年二月底完工，盼讓賞花民眾不用再聞惡臭。

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業者偷排禽畜廢水 溪水發臭

北斗河濱公園的美人樹每年在雙十節前後盛開，民眾喜歡來此賞花打卡，順道嚐北斗小吃美食；埤頭鄉的木棉花道，則是在每年二二八連假盛開，沿岸種植超過一一○○棵木棉樹，開花時美景引人入勝。美中不足的是，兩大賞花勝地緊鄰東螺溪畔，每當上游不肖業者偷排養豬及禽畜廢水時，溪水就會發出惡臭，讓賞花心情大打折扣。

東螺溪綠廊水環境改善計畫一部分

對此彰化縣政府向中央爭取「東螺溪綠廊串連水環境改善整體計畫」，總經費七．六億元，其中一．一億元進行東螺溪（北斗渡船頭及埤頭木棉花道）文化綠廊水環境改善，縣府昨天在北斗渡船頭舉行動土儀式，縣長王惠美、立委謝衣鳯等人與會。

縣府城觀處表示，該計畫內容包括兩大工區，第一工區為北斗渡船頭水文化綠廊環境營造，第二工區為埤頭木棉花道河畔環境改善，預計明年二月底完工。

解決人車爭道 悠遊體驗水岸風光

城觀處進一步指出，北斗渡船頭具有豐富歷史人文底蘊，縣府將融合歷史水文場域與休憩功能，規劃為渡船頭水文環教場域，設置船屋地景遊戲場等，另外木棉花道每年舉辦健行與賞花活動，此次改善將建置五○○公尺長人行棧道，並增設入口意象設施，提升整體賞花體驗與安全性。

縣長王惠美表示，東螺溪流經彰化農業精華區，曾是河運的集散中心，可從北斗到鹿港，具有很重要的歷史意義，期望透過此次沿岸整治，重新梳理歷史文化記憶，也解決長年惡臭問題，同時未來賞花不再人車爭道，遊客能在舒適環境中悠遊觀景、體驗水岸風光。

北斗渡船頭的美人樹鄰近的東螺溪，因常傳出陣陣惡臭，讓民眾賞花還要憋氣。（資料照）

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