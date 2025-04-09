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    埔里虎頭山邊坡施工 連假交管未公告

    南投埔里鎮虎頭山道路進行邊坡保護工程，惟假日施工交管封閉卻未提前公告，引發民怨。（記者劉濱銓攝）

    南投埔里鎮虎頭山道路進行邊坡保護工程，惟假日施工交管封閉卻未提前公告，引發民怨。（記者劉濱銓攝）

    2025/04/09 05:30

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投埔里鎮賞景勝地虎頭山，聯外道路因這兩年颱風頻仍，導致邊坡大面積崩坍，埔里鎮公所近期展開災修工程，惟日前清明連假仍照常施工，導致大量人車遭交管受阻，民眾怨聲載道；埔里鎮公所回應，邊坡施工時，道路採機動封閉，民眾遇上交管務必耐心等待，也請施工單位儘快放行，避免影響遊客行程。

    公所：視車流放行 降低衝擊

    埔里虎頭山是市區制高點，有聯外道路直通山頂，可飽覽埔里盆地美景，不僅是賞景熱點，也是中部重要飛行傘運動勝地，惟聯外道路近年屢受颱風侵襲，導致邊坡大片崩塌，公所為此爭取經費，並於近日展開整修。

    惟有民眾表示，清明連假前往虎頭山賞景，下山遇到邊坡施工，導致車輛遭交管攔阻無法通過，由於假日車潮多，不論下山或上山的車輛，一下子就大排長龍，對遊客行程造成困擾，希望施工單位能在上山前設置公告，或採假日不施工的方式因應，以維施工安全與民眾通行權益。

    埔里鎮公所表示，虎頭山道路邊坡工期為六十天，且崩坍點不只一處，為了趕在汛期前完工，才會清明連假也施工，對於交管造成民眾不便感到抱歉，後續會加強交管公告，惟刷坡作業時，道路採機動封閉，現場會視車流儘快放行，降低交通衝擊。

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