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    《新竹》老農農保免自付 竹縣去年補助739萬

    竹縣去年有8436名老農獲縣府補助每個月農保的自付額，最近剛匯入他們的帳戶。（記者黃美珠攝）

    竹縣去年有8436名老農獲縣府補助每個月農保的自付額，最近剛匯入他們的帳戶。（記者黃美珠攝）

    2025/04/09 05:30

    〔記者黃美珠／新竹報導〕照顧有投保農保的老農，新竹縣政府幫符合資格且年過六十五歲（原住民五十五歲）的八四三六名老農農保戶，買單他們每月七十八元的自付額，去年一到十二月的補助款近日剛入帳，總共七三九萬多元。

    縣府農業處長傅琦媺說，這個「六十五歲以上老年農民（原住民滿五十五歲以上）農保保費自付額補助案」，又名「老農安心紅包」，來自於農業部前年把農保月投保金額從一萬兩百元調高為兩倍後，增加的農保費由政府負擔，但農民每月還需自付七十八元。

    於是縣府從推動的農民健康保險部分下手，而全縣有投保農保的農友共一萬八六○○人，當中八四三六人就符合被補助的資格。

    她說，只要是二○○五年七月卅一日以前設籍新竹縣，年滿六十五歲以上且符合老年農民福利津貼暫行條例第三條第一項發放資格的條件，或年滿五十五歲以上原住民鄉親，就由縣府補助他們繳付農保的自付額，讓老農們可以再減輕因為保險所生的負擔。

    傅琦媺說，上月卅一日發放去年全年的保費補助款，符合資格的老農共有八四三六人，但有人或因往生或有其他補助來源，並非每人都是全年度獲得補助，所以實際共發出七三九萬五八六三元。

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