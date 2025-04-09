《苗栗》獅潭老翁甘順發 揪鄉親捐米22年

獅潭鄉民甘順發（二排右四）號召村民捐米讓弱勢憨兒吃飽，雖然獅潭鄉人口逐年漸少，但鄉民的愛心越發踴躍，捐米數量一年比一年多，今年捐米行動邁入第廿二年，數量破一萬台斤。 （記者彭健禮攝）

2025/04/09 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣獅潭鄉九十一歲老翁甘順發，早年與桃園市真善美社會福利基金會創辦人因公益結緣，持續號召村民捐米讓弱勢憨兒吃飽，雖然獅潭鄉人口逐年漸少，但鄉民的愛心卻越發踴躍，捐米數量一年比一年多，捐米行動邁入第廿二年，數量破一萬台斤。

獅潭鄉是全縣人口最少鄉，也是全縣老人化最高的鄉，人口逐年減少，但甘順發與鄉親捐米行動卻並未停下腳步，反而愈加壯大，捐助的米一年比一年多，去年募集了九千三百台斤白米，今年則破一萬台斤。

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基金會董事長謝秀琴昨天帶著憨兒前往獅潭鄉表達感謝，她表示，獅潭鄉親今年募贈的白米足以讓二百名憨兒享用四個月。鄉長劉淑能也響應捐助，肯定鄉親們長年來的愛心義舉。

甘順發欣慰地表示，從最初三百台斤到今年破一萬台斤，很感謝鄉親響應，且如今也有年輕人加入，他相信這份愛心會一代一代地傳承下去。

真善美社會福利基金會已故創辦人胡得鏘早年在獅潭鄉捐地開路，因而結識甘順發，甘順發得知基金會的弱勢憨兒白米需求量龐大，遂開始捐米，從起初個人捐助，到號召村民響應。

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