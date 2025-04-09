《苗栗》大專生暑期工讀報名 苗縣164名額

2025/04/09 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕暑假即將到來，許多大專青年學生積極規劃工讀與實習機會。苗栗縣政府昨天舉辦「今年公私部門職場工讀／實習計畫」記者會，宣布計畫正式啟動，今年首度納入農漁會及商業會，共提供一百六十四個工讀及實習名額，其中公部門提供一百一十四個，即日起受理報名；縣長鍾東錦呼籲符合資格學子能把握工讀機會，累積職場經驗。

苗栗縣政府勞工及青年發展處長王浩中說明，縣府與苗栗縣工業會等單位合作，今年計畫共釋出一百六十四個工讀／實習名額，其中公部門提供一百一十四個，招收設籍苗栗並就讀國內各大專院校具有正式學籍之青年學生「不含僑外生、應屆畢業生（包括高中、職三年級升大學）、五專前三年以下學生、進修部（夜間、假日、暑期班）、延畢、研究所及空中大學學生」。

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私部門由企業協助提供五十個名額，開放設籍苗栗或就讀於苗栗縣之高中職、大專院校及研究所，年齡十八至十九歲之青年報名參與。工讀薪資依月薪二八五九○元為基準，或依實習單位規定辦理。公部門即日起到五月二日採郵寄報名，私部門即日起到六月底採網路報名。相關訊息可上（https://mcia.miaoli-youths.com/）查詢。

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