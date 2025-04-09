《苗栗》推廣閱讀 苗縣2校4師獲「磐石獎」

2025/04/09 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕教育部公布年度「教育部獎勵國民中小學推動閱讀績優學校、團體及個人評選」獲獎名單。苗栗縣大同高中國中部、后庄國小獲「閱讀磐石學校獎」；南埔國小校長林緯志、通霄國小教師莊維展、竹南國中教師陳明義、竹南國小教師董維喬獲「閱讀推手獎」，將於六月四日參加教育部頒獎典禮。

大同高中國中部以「大開閱讀、同遊世界」，引領學子充實知識行囊，挑戰問題與突破困境，藉由閱讀自信前行、翻轉人生；后庄國小「漫步后庄，走進悅讀的幸福時光」，培養學童專注閱讀的習慣與態度，涵養終身閱讀與問題解決的能力。

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林緯志去年帶領南埔國小教師團隊，協助學校於去年獲閱讀磐石獎，今年則由他個人獲閱讀推手獎；他認為推動閱讀，做就對了，並期勉學子透過持續閱讀提升自我及拓展視野。

另，莊維展、陳明義、董維喬三位教師都是長期深耕閱讀教育，透過創新的閱讀推動策略，營造優質閱讀環境，推動跨領域閱讀計畫，引導學生從閱讀中探索多元知識。

縣長鍾東錦肯定獲獎學校及教師的努力，縣府未來將持續推動相關閱讀政策，鼓勵學校發展多元創新的閱讀計畫，培養學生終身閱讀的習慣，使閱讀風氣在縣內持續發酵，讓更多孩子因閱讀而受益，共同打造書香苗栗。

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