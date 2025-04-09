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    《台中》米其林主廚 指導科大生籌劃畢業饗宴

    多位米其林主廚指導弘光科大餐旅系學生，籌劃獨一無二創新美食料理饗宴。（記者張軒哲攝）

    多位米其林主廚指導弘光科大餐旅系學生，籌劃獨一無二創新美食料理饗宴。（記者張軒哲攝）

    2025/04/09 05:30

    〔記者張軒哲／台中報導〕近年米其林餐廳摘星名單成為餐飲界指標，獲獎的餐廳主廚也至學界傳承實務經驗，米其林三星主廚林恬耀、二星主廚田原諒悟及米其林三星餐廳「Taïrroir態芮」前甜點主廚賴思瑩，二星餐廳logy首席侍酒師盧楷文至弘光科大指導學生。以最堅強陣容聯手教導畢業生籌劃獨一無二創新美食料理饗宴，將在五月十二日畢業發表餐會中呈現。

    盧楷文去年八月獲得英國國際侍酒大師公會的侍酒師最高認證「侍酒大師」，加入畢業餐會指導陣容，期待讓學生學習到頂級餐飲中餐酒或餐飲搭配訣竅，使餐會更臻於完美。

    在弘光擔任專技教授邁入第四年的林恬耀指出，透過引導方式，激發學生發想及設計出屬於自己的東西，他們再提出調整建議，互動式指導才能讓學生學會思考，進一步培養正確的態度去面對未來的職場挑戰。

    弘光科大餐管系主任吳松濂指出，來自新加坡的林恬耀、賴思瑩及出身日本的田原諒悟、從台灣走向國際的侍酒師盧楷文，四人皆具高端國際頂尖餐飲經驗，傳授豐富實務經驗及創新心法，能夠強化學生的國際專業移動力，有助於無縫接軌進入高端餐旅職場。

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