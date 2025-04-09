台鐵新烏日站停車場 變身藝文展覽空間

台鐵新烏日站停車場的閒置空間變身為展場，昨天舉行「入境vs入鏡」藝術聯展開幕。（記者陳建志攝）

2025/04/09 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕台鐵新烏日站結合捷運、高鐵台中站是台中唯一三鐵共構的車站，每天搭車旅客眾多，經營停車場的大車河公司結合台灣鐵路公司，將原本的閒置空間打造成交通與藝文的創新空間，昨天舉行「入境vs入鏡」藝術聯展開幕，邀請知名雕塑家余燈銓與多位藝術家舉行聯展，讓新烏日站成為旅客停下腳步欣賞藝術作品的場域。

台鐵公司表示，新烏日站地下停車場總共有小型車二六六位，機車三五二位，大車河公司因公共藝術展覽提案具獨創性獲得青睞得標經營。

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本次新烏日站停車場改造涵蓋動線優化、安全升級與環境美化，並導入智慧科技，設置車位引導與在席偵測系統，協助駕駛即時掌握可用車位，提升效率與便利性。

最特別的是，本次停車場改造導入藝術元素，與知名雕塑家余燈銓合作，在大廳設置大型雕塑作品，並打造藝文廊道，昨天舉行「入境vs入鏡」藝術聯展開幕，邀請楊蔓華、林孟君等藝術家展出油畫、水墨與多媒材作品。

大車河公司協理王霙棠表示，台鐵新烏日站是台中唯一三鐵共構的車站，每天進出的旅客眾多，過去停車場旁的這個區域是閒置空間，為了讓旅客可以感受藝術的氛圍，特別改造成展場，未來將會定期進行藝文作品展覽，讓車站成為結合交通與藝文的創新空間。

台鐵新烏日站停車場進行空間改造，將原本的閒置空間變身為展場。（記者陳建志攝）

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