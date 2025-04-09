台南營造「好望角」 再增多處城市亮點

2025/04/09 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市推動「好望角」專案計畫，北區公所「文元紫薇」奪冠，柳營區新山國小「新山心鈴廣場」、南區新興國小「欣興綠園」及北區公所「長榮廣場」分獲二、三名，創造城市美學。

「好望角」透過改造與活化閒置空間，完工後由各認養單位細心維護，大幅提升生活品質，也讓市容煥然一新，已成功改善超過四○○處都市環境景觀。

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新設的好望角評比，北區公所「文元紫薇」第一名，該計畫透過增設座椅、澆灌系統及補植栽等措施，進一步提升原有的休憩功能，塑造宜人的公共空間。柳營區新山國小「新山心鈴廣場」第二名，南區新興國小「欣興綠園」與北區公所「長榮廣場」，共同獲得第三名。

值得一提的是，由吳崇彥建築師事務所設計的佳里區仁愛國小「仁愛律動Plus1」，透過拆除舊校門轉角處圍牆並重塑閒置空間，讓師生與社區居民都能享有多功能的休憩與教學場域。此外，拆除的格柵經過巧妙設計，回收再利用為座椅等公共設施，獲得「優良設計單位」獎譽。

都發局長林榮川表示，將持續推動好望角專案計畫，為城市注入更多新活力，讓更多角落綻放獨特風采。

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