為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南營造「好望角」 再增多處城市亮點

    2025/04/09 05:30

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市推動「好望角」專案計畫，北區公所「文元紫薇」奪冠，柳營區新山國小「新山心鈴廣場」、南區新興國小「欣興綠園」及北區公所「長榮廣場」分獲二、三名，創造城市美學。

    「好望角」透過改造與活化閒置空間，完工後由各認養單位細心維護，大幅提升生活品質，也讓市容煥然一新，已成功改善超過四○○處都市環境景觀。

    新設的好望角評比，北區公所「文元紫薇」第一名，該計畫透過增設座椅、澆灌系統及補植栽等措施，進一步提升原有的休憩功能，塑造宜人的公共空間。柳營區新山國小「新山心鈴廣場」第二名，南區新興國小「欣興綠園」與北區公所「長榮廣場」，共同獲得第三名。

    值得一提的是，由吳崇彥建築師事務所設計的佳里區仁愛國小「仁愛律動Plus1」，透過拆除舊校門轉角處圍牆並重塑閒置空間，讓師生與社區居民都能享有多功能的休憩與教學場域。此外，拆除的格柵經過巧妙設計，回收再利用為座椅等公共設施，獲得「優良設計單位」獎譽。

    都發局長林榮川表示，將持續推動好望角專案計畫，為城市注入更多新活力，讓更多角落綻放獨特風采。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播