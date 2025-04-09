新加坡國際食品展 台南逾50項農漁產參展

新加坡國際食品展，台南攤位吸引絡繹不絕人潮。（南市府提供）

2025/04/09 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕二○二五新加坡國際食品展（FHA）昨盛大開幕，市長黃偉哲率領在地農漁產品企業組成「台南隊」，加上市府農業局、觀旅局聯合攤位，展示超過五十項精選農漁產品，拓展台南農特產國際通路。

今年新加坡國際食品展八至十一日登場，台南館以「Sweet Tainan」為主題，呼應台南有「全糖城市」之稱外，也用「鳳梨旺來」勾勒台南獨特主視覺，加深新加坡人對於鳳梨「旺來」的印象，吸引當地看展民眾及買家目光。

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黃偉哲表示，台南是台灣的美食之都，古蹟與美食都是特產，蘭花則是台南的市花，在新加坡不易吃到來自台灣或台南的食物，這是他率隊參展原因，帶來台南最美味的農漁產品，讓新加坡的好朋友們也能在新加坡就品嚐到台南美味。

台南有豐富的農漁產資源及完善的產業供應鏈，推廣國際市場知名度與競爭力。黃偉哲以「台南好禮，通通在這裡」為口號，大聲號召現場看展民眾來台南攤位體驗，同時強力介紹台南多元產品與優勢，促進業者與國際買家的連結，進而拓廣海外銷售通路。

南市觀旅局也準備豐富的台南觀光資訊、米其林美食店家名單等摺頁供免費索取，希望吸引更多人來台南觀光，品嚐更多道地美食。

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