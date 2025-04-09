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    台南拚全中運商機 旅宿美食優惠多

    全中運期間來一趟安平遊程，德陽艦園區「仙境傳說」特展，持選手證及隊職員享門票優惠。（南市府提供）

    全中運期間來一趟安平遊程，德陽艦園區「仙境傳說」特展，持選手證及隊職員享門票優惠。（南市府提供）

    2025/04/09 05:30

    推薦2遊程 新市善化探索文化與自然 安平感受軍艦雄姿與港都魅力

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕全中運期間台南觀光超優惠。全國中等學校運動會將於十九至廿四日在台南登場，為迎接各地選手與團隊，市府結合民間業者祭出優惠，從旅館、民宿、美食購物到觀光景點，好康齊發。

    緊湊賽事之外，市府還推薦兩線遊程，深入探索台南在地魅力。其中「新市善化區優惠套餐」，適合喜愛文化與自然兼具行程的旅人，持參賽證或現場打卡加油照片，可享「南科考古館」六十元優惠門票；想帶點台南好味道回家，可前往「新市區農會農特產品直銷站」，購買毛豆等特色農產，憑相關證明享九五折優惠。

    新市農會直銷站 農特產品95折

    選手可選擇入住「新大南科大飯店」或「宇田商旅」，前者憑證享單人房一七○○元、雙人房二○○○元優惠，後者於賽事期間提供憑證享平日五折、假日六折優惠。

    另一人氣路線為充滿海港風情的「安平區優惠套餐」，選手與隊職員入住台南維悅酒店或安平雅樂軒酒店享優惠。

    安平老字號店家 好滋味勿錯過

    不可錯過的打卡熱點「安平定情碼頭德陽艦園區」，持選手證及隊職員可享門票優惠，感受軍艦雄姿與港都魅力。在地老字號美食更是不容錯過，「番王伯安平老街蜜餞食品行」，全中運期間提供九五折優惠；「安平同記豆花」賽後解熱的好選擇，一碗冰涼豆花讓疲憊瞬間一掃而空。

    全運會期間，旅宿業者歡迎遠道而來的選手與眷屬，祭出各種入住優惠與多樣選擇，讓大家感受台南慢活魅力。例如「富士都商務汽車會館」、「衡定理台南安平包棟民宿・畃雨」，提供參賽選手與隊職員憑證入住優惠；「H VILLA INN 清水漾」開放官網訂房輸入專屬優惠碼，即可享活動期間平日折扣；「運河十六民宿」邀觀眾於賽事期間打卡享優惠。

    全中運期間走訪安平古堡，探索歷史文化。（記者洪瑞琴攝）

    全中運期間走訪安平古堡，探索歷史文化。（記者洪瑞琴攝）

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