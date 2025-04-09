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    《花蓮》美關稅衝擊 花蓮石材訂單15％暫緩

    受美國總統川普宣布對全球實施高關稅衝擊，花蓮縣府訪查發現石材業者訂單有15％遭暫緩。圖為石材廠，與新聞無關。（記者王錦義攝）

    受美國總統川普宣布對全球實施高關稅衝擊，花蓮縣府訪查發現石材業者訂單有15％遭暫緩。圖為石材廠，與新聞無關。（記者王錦義攝）

    2025/04/09 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕因應美國總統川普宣布對全球實施高關稅衝擊，花蓮縣政府展開訪查，發現石材訂單有十五％遭暫緩；花蓮縣議員魏嘉賢也關心石材產業，希望中央積極與美方協商；行政院東部聯合服務中心副執行長郭應義說，美方在計算公式上有不合理、不公平之處，行政院已向美國提出交涉，希望透過溝通，最大程度減少衝擊。

    東服中心盼台美溝通減少衝擊

    花蓮縣以豐富的石材資源聞名，擁有大理石、蛇紋石、白雲石等多種礦產，有「大理石王國」之稱，近年也進口石材加工成為建材、藝品後出口到美國。據縣府統計，二○二一年非金屬礦物製品製造業（主要為石材產業）生產總額約二○九億元，占全縣生產總額十一．三％，在全國該產業中佔比五．三％。

    花蓮縣政府指出，石材產業是花蓮代表性產業，面對美國對台關稅暴增與內需市場消費信心下滑的雙重打擊，已有部分業者國內訂單遭暫緩，初估影響達十五％。縣長徐榛蔚指示縣府團隊，七日啟動石材產業訪談，赴美崙工業區及光華工業區掌握實際困境、尋求對策。

    業者指至少觀望半年才有訂單

    台灣區石礦製品同業公會理事長黃建堯說，石材屬於建築業末端工序，面對突如其來的關稅衝擊，須審慎觀察台美間後續談判發展。他強調在中美貿易競爭背景下，留意整體市場變動所帶來的長期挑戰與機會。也有業者透露，訂單全部重新報價，沒人敢下單，認為客戶至少要觀望半年才有訂單。

    魏嘉賢指出，石材產業是花蓮的重要經濟支柱，提供超過三千個就業機會，此次美國高關稅將直接削弱花蓮石材在美國市場的競爭力，導致訂單減少，進而影響地方經濟和就業。

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