《宜蘭》防廢棄物入侵 宜縣擬裝智慧圍籬

宜蘭縣石城稽查站是廢棄物重要攔截點，環保局打算在此部署智慧圍籬，阻絕非法廢棄物入侵。（宜縣環保局提供）

2025/04/09 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣近年來屢傳外縣市事業廢棄物運到縣內偷倒棄置，不肖業者利用密閉車廂、回頭菜車偷運避人耳目。宜縣環保局向環境部申請經費，將在聯外道路重點路段部署智慧圍籬，阻絕非法廢棄物入侵。

宜縣環保局昨天在縣務會議作專案報告，直指不肖業者為規避查緝，改採密閉車廂載運廢棄物到宜蘭偷倒，或招攬回頭車運送，比如說，菜車從宜蘭運菜到西部縣市販售，回程順道運送廢棄物棄置。

請繼續往下閱讀...

環保局掌握全縣有五處棄置地點，遍及員山鄉、冬山鄉、宜蘭市、礁溪鄉，要求行為人清除，目前已有二處回復原狀。針對接續防制作為，環保局表示，環境部積極推動智慧圍籬政策，監控廢棄物流向，宜縣已向中央申請補助經費，規劃在頭城鎮石城稽查站等關鍵交通節點裝設。

環保局表示，智慧圍籬具備高解晰度監視鏡頭，可辨識來往車輛車牌及運載物品，搭配AI人工智慧分析，若發現異常會自動告警通報，宜縣盼爭取環境部明年度預算儘速設置。

宜蘭縣代理縣長林茂盛指示環保局製作說帖，會同縣府勞工處及工旅處，行文全縣各工會、公司行號，請企業主委託合法清除業者處理廢棄物，並提醒貨車司機回程勿運載來路不明廢棄物以免觸法。

去年十一月起，宜縣陸續遭棄置廢棄物，環保局查出是集團式犯罪手法，宜蘭地檢署發動二波搜索行動，傳喚四十二人到案說明，訊後收押二名主嫌，二十一人交保，十九人請回，查扣十五輛涉案車輛，初估不法獲利三千多萬元，全案仍在偵辦中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法