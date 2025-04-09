《宜蘭》龜山島普陀巖風災受創 70信眾捐款復原

去年底康芮颱風過後，龜山島普陀巖廟內一片狼藉。（陳宏棋提供）

2025/04/09 05:30

去年康芮颱風近10尊神像泡水 眾人捐逾百萬

記者江志雄／專題報導

宜蘭龜山島去年底遭康芮颱風重創，為開放登島觀光後最慘重災情，島上信仰中心普陀巖也淪為受害戶，廟內主神觀世音菩薩被大浪打落地面漂在水中。事後七十位信眾主動捐款百餘萬元完成普陀巖災後復原，祈求觀世音菩薩繼續庇護遊客安全。

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重做3木雕神像 1/3舉行安座儀式

龜山島普陀巖原名拱蘭宮，早年供奉媽祖；一九七七年住戶集體遷村到台灣本島，媽祖神像跟著搬離，駐守官兵改奉觀世音菩薩，一九九九年改為普陀巖，二○○○年龜山島開放觀光後，一直是遊客造訪熱點。

去年十月底，康芮襲台，龜山島普陀巖淹水二公尺，近十尊神像泡在水中一片狼藉；其中，觀世音菩薩、地藏王菩薩、土地公受損嚴重，必須重新雕刻，加上廟內設施復原，經費估計超過百萬元，對欠缺資金的普陀巖形成沈重負擔。

普陀巖受災消息傳出，各界陸續伸出援手，頭城區漁會、賞鯨船業者、龜山島原住戶、遊客，共七十人及單位慷慨解囊，每筆二百元到十萬元不等，合計超過百萬元；普陀巖主委陳宏棋募到資金後，重做觀世音菩薩等三尊木雕神像，損壞設備一併整修，今年一月三日舉辦神明安座儀式。

登島觀光每年帶來2.5億經濟效益

龜山島出生的陳宏棋是頭城賞鯨船業者，擔任普陀巖主委二十五年；他指孤懸外海的龜山島普陀巖，幾乎沒有香油錢收入，這次災後復原費用多由信眾主動捐獻，一個多月就募到百餘萬元，一切歸功於「觀世音菩薩的保佑」

觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處駐警隊長許源豊說，普陀巖三尊神像重做後，歷經開光點睛再搭船送達龜山島，安座儀式當天舞龍舞獅，帶領神像風光入廟安座，期盼眾神持續保佑島上人員安全。

龜山島開放觀光至今二十五年，東北角風管處統計，一年平均登島人數十二萬到十三萬人次，每年帶來二億三千萬到二億五千萬元經濟效益。

龜山島普陀巖於去年底康芮颱風中受創，災後70名信眾捐款百餘萬元完成復原。（許源豊提供）

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