無毒有機栽種 「橘世代」聚會農園樂

「七十七十橘世代」每個月聚會一次享受田園樂趣時，還有小型音樂會自娛娛人。（記者蔡宗勳攝）

2025/04/09 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕教職退休的周炳志、李宜蓉夫妻，十一年來在家鄉嘉縣新港鄉打造無毒有機「一馨自然農園」，友善環境栽種方式，吸引一群逾七十多歲的同齡友人參與行列，形成「七十七十橘世代」團體，每月第一個週日聚會，眾人在農園享受種植收成樂趣。

朴子國小退休校長周炳志說，在慣行農法地區無毒有機栽培並不容易，過程可說跌跌撞撞，例如挖池塘種蓮藕，因為不用藥，幾乎被金寶螺啃食殆盡。這兩年農園養鴨吃金寶螺、養鵝吃雜草，不僅解決金寶螺與雜草叢生問題，產出的鴨蛋、鵝蛋銷售至台北「希望廣場」供不應求。

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這群「週日農友」到農園種植自己喜歡的蔬果，由於成員大多七十多歲，因此以人生七十才開始，命名「七十七十橘世代」團體，成員已有廿多人，每月聚會時有人還演奏樂器自娛娛人，為田園樂趣譜上曼妙樂章。

嘉義長庚技術學院退休教授林本喬與妻子嘉義大學退休副教授鄭翠娟在農園栽種喜歡的作物，感到相當療癒，和同好分享收成，滿心歡喜。皮膚科名醫戴昌隆首次參與，即陶醉在田樂歡樂氛圍，表示將常參與聚會，豐富人生。

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