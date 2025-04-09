朴子、鹿草洋香瓜「卡蜜拉」裂果 爭取救助

嘉義縣朴子市與鹿草鄉的洋香瓜品種「卡蜜拉」出現裂果。（記者林宜樟攝）

2025/04/09 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕擁有「嘉義極光」美名的洋香瓜品種「卡蜜拉」，今年春季因寒流頻繁，氣溫劇烈變化，導致嘉縣朴子市、鹿草鄉等地溫室瓜果出現大規模裂果，由於災損嚴重，嚴重者收成不到兩成，逾千顆不良果只能報廢清運。縣府農業處昨表示，已請相關鄉鎮市公所了解，報送災損面積，依程序陳報農業部，爭取農業天然災害救助。

溫差劇烈 朴子受損5公頃

農業處表示，昨初步統計，朴子市受損面積約五公頃，損害程度八十％，鹿草鄉少部分受災，將再邀集農業改良場、農糧署等單位勘查，確認致災原因；不良果清除部分，將與公所研議能否以專案優惠方式協助清除作業。

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研議專案優惠協助清除

立委蔡易餘前天邀集嘉義縣副議長陳怡岳、台南區農業改良場、農糧署南區分署以及縣府農業處官員前往朴子市、鹿草鄉共三處溫室勘災。

蔡易餘說，受頻繁冷空氣南下影響，三月氣溫變化劇烈，高低溫落差大，洋香瓜品種「卡蜜拉」出現嚴重裂果情形，致產量大幅減少，市場恐「一瓜難求」。

瓜農怨幾乎全數報銷

松梅果園瓜農黃世昌說，今年氣候異常，瓜果在熱天成長，遇冷後因熱脹冷縮滲出汁液，導致裂果，果實也因此發霉。自家面積三分大的溫室「卡蜜拉」幾乎全數裂果報銷，種瓜果五年來，首次遭遇此慘況，盼政府盡快啟動災損補助機制，減輕瓜農壓力。

鹿草鄉瓜農蘇禹謙說，裂果無法販售，但需逐一採摘清除，上千顆壞瓜堆置發臭，也影響環境，清運費用無疑雪上加霜，盼政府協助清除，讓瓜農能復耕，恢復生產。

嘉縣朴子市、鹿草鄉等地溫室瓜果出現大規模裂果，立委蔡易餘到果園勘災。（蔡易餘提供）

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