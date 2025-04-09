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    口湖下崙國小龍鳳獅隊 3全國賽奪11冠

    口湖鄉下崙國小龍鳳獅隊獲3項全國賽共奪11項冠軍，昨前往福安宮酬神謝恩，學生現場演出獲得熱烈掌聲。（記者李文德攝）

    口湖鄉下崙國小龍鳳獅隊獲3項全國賽共奪11項冠軍，昨前往福安宮酬神謝恩，學生現場演出獲得熱烈掌聲。（記者李文德攝）

    2025/04/09 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕口湖鄉下崙國小龍鳳獅隊成軍八年，日前參加教育部三項全國賽共奪十一項冠軍，為學校締造連兩年稱霸紀錄，師生昨日前往轄內的福安宮酬神謝恩，學生現場演出獲得熱烈掌聲。

    下崙國小龍鳳獅隊教練吳登興表示，日前參加教育部各級學校民俗體育競賽、指定盃賽中華盃及教育傳承盃總共取得十一項冠軍，為學校添新紀錄。

    吳登興說，龍鳳獅隊以六年級學生為主力，每當學生畢業後，就得再拉新成員練習，對於小朋友而言要從零開始學，需要抗壓性及耐力，如何「速成」又能維持基本功便是著墨點，因此現在搭配科技，將學生練習畫面拍下來，逐一分解動作、教導。

    吳登興指出，每名學童為了比賽每次練習都不喊苦，其中學生鄭易承因運動而肌肉拉傷，但不畏疼痛，綁起護膝也要在賽場上做到最好，精神可嘉。

    鄭易承說，如果因此放棄不上場很可惜，為了學校榮譽寧願忍痛咬牙，將動作做到最好。

    下崙國小校長車達表示，感謝家長、公所、議員等人鼎力相助，加上福安宮管理委員會的贊助，才讓學校龍鳳獅隊成績年年締造佳績。

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