台西海埔新生地潰堤 爭電廠回饋金修復

台西海埔新生地上月底潰堤，地方民代盼針對長年失修的護岸可用新興電廠回饋金整修。（台西鄉代陳文求提供）

2025/04/09 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕台西鄉海埔新生地台興段上月發生排水護岸潰堤，造成近廿公頃魚塭受損，由於該處護岸年久失修，台西鄉民代表陳文求建議，鄉內新興電廠每年回饋縣府兩億元，應優先用於修繕。縣府表示，回饋金須應用在社福等方面，且縣府六年投入修護經費逾十三億，將持續改善沿海設施。

雲縣府︰持續改善沿海設施

上月底海埔新生地台興段一處排水護岸，疑因潮汐海水拉力，沖出五公尺缺口潰堤，導致十一處放養文蛤的魚塭遭海水淹沒，當天台西鄉公所請開口契約廠商將缺口填補完成，事後不少民眾憂心，排水護岸為土堤、石礫組成，迄今數十年未整修，結構已經脆弱，希望相關單位重視並協助整建。

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陳文求指出，每次潰堤後才災後復建都是「緩不濟急」，位在台西鄉雲林離島工業區的新興電廠前年啟用，縣府每年約可拿到電廠兩億元回饋金，應該要優先用在台西護岸改善。

縣府水利處長許宏博表示，新興電廠回饋金依照回饋辦法，用於沿海六鄉鎮建設，範圍涵蓋社福、教育、消防、排水等，且近六年台西鄉當地沿海水利設施，已投入包含自籌及中央補助逾十三億元經費維護，將持續投入經費修復水利設施。

建設處指出，回饋金由財政處針對各局處的計畫進行配置，如果地方有需求可向縣府提報，讓效益不侷限於回饋金的兩億元。

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