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    103斗南幸福巴士 10月底前免費搭

    斗南幸福巴士試營運，社區長輩開心搭乘。（記者黃淑莉攝）

    斗南幸福巴士試營運，社區長輩開心搭乘。（記者黃淑莉攝）

    2025/04/09 05:30

    彌補偏遠角落運輸需求 方便民眾就醫、就學、採買 有固定及預約班次

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕在交通部補助之下，斗南鎮幸福專車四月起轉型為「一○三斗南幸福巴士」，有固定班次及預約班次，即日起至十月卅一日試營運免費搭乘。嘉義區監理所長黃萬益指出，交通部為行的正義，推出幸福巴士，滿足公共運輸不足地方民眾就醫、就學及採買需求，歡迎多搭乘。

    斗南幸福巴士昨天在田頭社區活動中心舉辦通車典禮，九十二歲阿嬤開心說，以前要去街上看病或買東西都自己騎機車，今後可以搭幸福巴士，方便又安全。

    斗南鎮長沈暉勛表示，斗南現有九條公車路線行經鎮內各里，但幾乎都行駛主要幹道，對偏遠地區的長者、行動不便者或沒有交通工具的鎮民十分不便，縣府與公所開辦幸福專車，補足公車不足之處，每月約有上千人次搭乘。

    沈暉勛說，一○三幸福巴士是幸福專車升級轉型，更符合民眾搭乘需求，彌補偏遠角落的運輸需求，深入鎮內公共運輸缺乏地方，提供更便利、彈性的接駁服務。公所在試營運後，將持續爭取經費補助。

    公路局補助359萬 雲縣府自籌19萬

    黃萬益指出，交通部為維護行的正義推出幸福巴士，只要地方願意提出計畫，中央絕對會全力支持，斗南幸福巴士由公路局補助三五九萬元，縣府只自籌約十九萬元，讓社區長輩就醫、採買，孩子們就學都有公車可以搭乘。

    週一、三、五、日固定班次

    雲林縣交通工務局長汪令堯表示，斗南幸福巴士起迄點都在斗南鎮公所，固定班次每週一、三、五、日行駛，停靠點有福安醫院、阿丹社區、新南里、崙仔進興宮、石龜石溪聯合辦公室、石龜國小、林子、舊社、斗南車站等站點，去程有三班次、返程有三班次。

    週二、四、六採彈性預約

    彈性預約班次為每週二、四、六行駛，經大東、埤麻、西伯、新崙、紅瓦磘、明昌里、東明國中、斗南車站、福安醫院、田頭、新光等站點，採預約兩人即發車，預約專線05-5326788，乘車資訊可上雲林縣交通工務局或斗南鎮公所官網查詢。

    交通部補助雲林縣斗南鎮幸福巴士通車，社區長輩開心搭乘，即日起至十月卅一日試營運免費。（記者黃淑莉攝）

    交通部補助雲林縣斗南鎮幸福巴士通車，社區長輩開心搭乘，即日起至十月卅一日試營運免費。（記者黃淑莉攝）

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