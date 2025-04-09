活動範圍擴大 台灣黑熊再現桃園山區

林保署新竹分署持續於部落辦理說明會，同時請部落居民協力相關保育措施，共同推動黑熊保育工作，守護山林生態永續發展。（巴陵部落提供）

2025/04/09 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕農業部林業及自然保育署新竹分署上個月底接獲桃園市復興區泰雅族哈凱部落族人通報，有兩起台灣黑熊出沒事件，實地了解後，確認桃市首次民眾主動通報台灣黑熊目擊紀錄，地點接近上次通報、二○○○年以來黑熊現蹤台灣最北端的正式紀錄（北宜交界的哈盆地區），顯示黑熊族群逐漸恢復及擴大活動範圍，值得欣喜。

林保署新竹分署副分署長林如森昨說，哈凱部落之前即參與林保署推動的「原住民族狩獵自主管理」與「黑熊生態服務給付」計畫，今年三月卅日接連出現兩起族人通報目擊台灣黑熊事件。

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哈凱部落通報2起目擊事件

第一起通報是位於海拔約七百公尺的原住民保留地周邊，當時通報者正在竹林工作，聽到大型動物踩踏聲音，依其野外經驗研判是黑熊。

第二起通報是數小時後，通報人騎車時，聽到上邊坡有聲響，隨即看到一隻黑熊自高度約一．五公尺高的護欄跳下，雙方距離不到卅公尺，黑熊還以後腳站立觀察。因首位通報者描述具體，第二位通報者近距離目擊，兩地僅相距六百公尺，認定確屬黑熊，推測為同一個體。

新竹分署為了解轄區台灣黑熊分布概況，二○二○年曾透過紅外線自動相機，在復興區比亞外地區拍攝到北台灣第一筆黑熊影像，前年同地點再拍攝到同一隻個體。

新竹分署官員說，黑熊嗅覺靈敏，山村民眾應將廚餘或食物妥善收置，禽畜籠舍應有防護措施，若誤捕黑熊，立即通報協助救援就不會究責。

林保署新竹分署委託團隊進行區域調查計畫，2020年透過紅外線自動相機拍攝到北台灣第一筆黑熊監測影像。 （林業保育署新竹分署提供）

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