謝宜容認罪百萬交保 須戴電子腳鐐

新北地方法院法官認為謝宜容雖認罪，但其涉犯都是重罪，諭令一百萬元交保、限制出境、限制住居，須配戴電子腳鐐。（資料照）

2025/04/09 05:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕勞動部勞動力發展署北分署前署長謝宜容，遭控圖利北分署對外視覺設計、自身辦公室整修工程得標的習翌公司四十二萬餘元，還侵占三節禮盒，新北地檢署依貪污治罪條例、侵占公有財物等罪起訴。昨移審新北地方法院，法官認為謝宜容雖認罪，但其涉犯都是重罪，故諭令一百萬元交保、限制出境、限制住居，須配戴電子腳鐐。謝宜容昨下午步出地院，啜泣向媒體表示：「我對不起大家」。

移審庭時，謝宜容針對法官提問包括圖利視覺設計、辦公室整修採購案、侵占禮盒共三罪名，均啜泣表示：「我認罪。」謝宜容的律師指出，她有意認罪並配合所有調查，羈押原因已不復在，希望能以卅萬元交保。

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涉犯重罪 限制出境、住居

檢察官認為，謝宜容所涉犯法條皆為五年以上重罪，不能保證她不會棄保潛逃，建請法官予以重保，除限制住居、出海、出境外，還需配戴電子監控設備。

法官諭令一百萬元交保，限制住居、限制出境，並需配戴電子腳鐐進行監控。

謝宜容步出新北地院時，頭戴鴨舌帽和口罩，低頭啜泣表示：「我對不起大家，對不起家屬，謝謝大家關心。」委任律師表示，未來會聯繫去世部屬的家屬，能否去上香需尊重家屬意願。

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