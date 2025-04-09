境外移入7例瘧疾 19年新高

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明最新傳染病疫情。（記者林惠琴攝）

2025/04/09 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕出國旅遊小心傳染病！疾管署昨公布今年瘧疾累計七例，均是境外移入，創下近十九年同期最高，其中一例重症曾參加中西非旅行團，現仍在加護病房治療。今年麻疹累計八例本土及十四例境外移入均來自越南，也雙雙創下近六年同期新高，民眾從越南返台要注意發燒、出疹等疑似症狀。

60多歲男旅遊中西非 染惡性瘧

疾管署防疫醫師林詠青表示，瘧疾重症個案為六十多歲本國籍男性，二月下旬參加旅行團至中西非旅遊，三月廿一日返台後全身倦怠、噁心嘔吐、腹瀉、黃疸至診所，廿五日症狀加劇且畏寒、尿量減少至醫院，發現黃疸指數升高、急性肝腎衰竭，並發生呼吸衰竭插管轉到加護病房，確認感染惡性瘧。

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二○二○年至今年廿七例瘧疾，僅三例曾服用預防藥物，其餘未服用或用藥史不明；林詠青指出，此次重症個案因在加護病房治療，還無法確認有無用藥。

疾管署副署長羅一鈞提醒前往瘧疾流行地區，至少於出國前一個月至旅遊醫學門診諮詢且不中斷用藥、出國做好防蚊措施。

麻疹累計8例本土、14例境外

麻疹新增一例本土為北部廿多歲男性，以及兩例境外移入為中部廿多歲越南籍女性、卅多歲本國籍男性，匡列同住、航空器或醫療院所等接觸者各三人、九十六人、卅二人，預計監測到四月十四日至廿二日不等。

林詠青指出，這些個案一開始都是因發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛等求診被診斷感冒，直到出疹到醫院檢驗確診麻疹。

麻疹境外移入均來自越南

羅一鈞提到，今年麻疹境外移入均來自越南，清明連假民眾若赴越南旅遊，返台後三週內若有發燒、流鼻水、紅眼、咳嗽、出疹等疑似症狀，應儘速戴上口罩就醫，並告知醫師旅遊史。目前已將印度、泰國、越南、吉爾吉斯、摩洛哥的麻疹旅遊疫情建議列為第二級警示，國人前往這些國家要加強防護。

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