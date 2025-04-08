（桃園）蚵間石滬古道設車擋 民怨不便

桃園市政府海岸及資源循環工程處在可通抵蚵間石滬群的挑魚古道路口，增設車擋。（記者周敏鴻攝）

2025/04/08 05:30

〔記者周敏鴻、黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府海岸及資源循環工程處三月廿八日在新屋區觀海路上，兩處可通抵蚵間石滬群的挑魚古道路口，增設車擋、防撞桿等設施，禁止車輛進入，居民、遊客咸感不便，卻誤會是桃園石滬協會所為，害得協會背負罵名；海資處官員表示，過去未管制車輛進出時，曾造成步道內設施破損或被濫倒棄廢物，才會增設車擋希望阻絕亂象。

海資處：避免設施破損或被倒垃圾

桃園石滬協會成員抱怨，蚵間石滬最重要的兩條挑魚古道，如今是協會用電動車載運工具前往海邊修復石滬的重要通道，海資處增設車擋，除了造成出入不便，也讓熱心保存石滬的他們深深感覺「漁滬文化」不受尊重，尤其居民、遊客想要由此去海邊卻被車擋阻路，總有人誤以為是協會所為，他們只能不斷解釋，既委屈又無奈。

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海資處官員表示，過去未管制車輛進出步道，曾造成設施破損並發現被丟置廢棄物，增設車擋除能確保居民、遊客的行走安全，車擋設置後，已提供鑰匙給農業部林業及自然保育署、當地里辦公室，因應巡護隊淨灘、石滬修繕等需求，後續也將提供鑰匙給相關單位以方便進出，造成外界對桃園石滬協會的誤會，海資處將持續溝通。

桃園石滬協會成員說，曾發生施作海邊涼亭工程車造成步道內設施破損的前例，也會有移工到海邊露營並丟置廢棄物等狀況，都希望海資處能加強注意並設法改善。

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